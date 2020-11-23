جمارك دبي تطلق «داتاثون الفرضة» لتطوير برمجيات مبتكرة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت جمارك دبي تحدي «داتاثون الفرضة»، لتطوير برمجيات وأنظمة مبتكرة، عبر استخدام البيانات المفتوحة لجمارك دبي، المتوفرة على «دبي بالس»، وتقرر فتح باب التسجيل للمبرمجين والمطورين وطلبة الجامعات على موقع جمارك دبي الإلكتروني (dubaicustoms.gov.ae)، خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر، على أن يتم استقبال المشاريع التطويرية على البريد الإلكتروني Datathon@dubaicustoms.ae، خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر، علماً بأنه سيتم تكريم المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة، خلال فعاليات معرض جيتكس للتقنية.

وتم تقسيم المشاركين في التحدي إلى ثلاث فئات، الأولى لموظفي جمارك دبي، والثانية للجمهور، والثالثة لطلاب المعاهد والجامعات وكليات التقنية، وسيتم اختيار فائز واحد من كل فئة، وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على هدايا عينية، وشهادات تقدير، بحضور سعادة المدير العام لجمارك دبي.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: نظمت جمارك دبي العام الماضي، على هامش معرض جيتكس «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»، الذي استقطب العديد من الخبراء والتقنيين، وشهد تنافساً قوياً، حيث قدمت الفرق الفائزة، مبادرات لتطوير 3 خدمات جمركية، باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وهي التخليص الجمركي، وطلب رأي فني، وطلب تصنيف بضاعة، ويوفر هذا التطوير نحو 30 مليون درهم، كما تختصر وقت العميل من يومين عمل، إلى 5 دقائق فقط، واليوم، نحن سعداء بإطلاق «داتاثون الفرضة»، بالاعتماد على البيانات المنشورة على الإنترنت لجمارك دبي، معرباً عن ثقته في تحقيق «الداتاثون»، النتائج المرجوة بتطوير مشاريع تدعم القطاع الجمركي.

وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي: «تهدف مبادرة «الداتاثون»، إلى استقطاب أفضل العقول، وتسخير أحدث الابتكارات في مجالات علم البيانات وتطبيقاتها، حيث تستقطب المبادرة، العديد من المبرمجين والمبدعين».

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