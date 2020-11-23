تنزيلات إلكترونية وتقليدية بمناسبة «الجمعة البيضاء»

المصدر: دبي - بشار باغ

أطلقت العديد من مواقع التجارة الإلكترونية وشركات التجزئة التقليدية في الدولة عروضاً واسعة على مجموعة متنوعة من المنتجات بمناسبة ما يعرف بـ «الجمعة البيضاء»، وهي حدث سنوي خاص للتخفيضات بدأ في الولايات المتحدة تحت اسم «الجمعة السوداء»، وذلك مع نهاية نوفمبر كل عام.

وبهذه المناسبة، أطلقت منصة التسوق الإلكترونية «نون» حملة تخفيضات بعنوان «الجمعة الصفراء» وذلك من 23 لغاية 29 من نوفمبر الجاري، فيما تستمر تخفيضات الجمعة البيضاء على موقع «Amazon.ae» تستمر لسبعة أيام من 24 ولغاية 30 نوفمبر، وتتضمن تخفيضات تصل إلى 70% على الموقع في الإمارات الذي سيقدم للعملاء عروضاً جديدة كل يوم على المنتجات المحلية والدولية، بما في ذلك عروض الجمعة السوداء الخاصة بالولايات المتحدة.

وستتضمن فعالية الجمعة البيضاء من موقع «أمازون - الإمارات» عروضاً على أكثر من 30 فئة تشمل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات الرياضية ومستلزمات التجميل والمطبخ والأدوات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى خصومات على أشهر العلامات التجارية مثل أندر آرمور وأديداس وتومي هيلفيغر وكالفن كلاين وريبوك وبوز ولوجيتيك وفيتابيوتيكس وستاربكس وغيرها الكثير.

كما بدأت عروض التخفيضات الخاصة بهذه الموسم من شركة «دايسون» من 19 نوفمبر وتستمر لغاية 30 نوفمبر على مجموعة من أحدث التقنيات، وتشمل العروض أجهزة «المنزل الصحي» و«العناية الشخصية»، كما توفر الشركة خدمة توصيل مجاني خلال فترة يومين وضمان استرجاع المال خلال 14 يوماً. وتتضمن عروض «دايسون» تخفيضات على أسعار كل من جهاز تنقية الهواء «دايسون بيور كوول تاور» ومكنسة «دايسون في 11 أبسلوت» وغيرهما.

من جانبها، أطلقت شركة «ماكس فاشن» عروضاً من 18 حتى 28 نوفمبر في فروعها بمراكز التسوق وأيضاً عبر موقعها الإلكتروني. فيما طرحت «سيفورا» تنزيلات متنوعة بنسب تصل إلى 70 % على العديد من منتجات التجميل.

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