«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق الخميس في دبي

المصدر: دبي - البيان

تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم عروضاً ترويجية وصفقات مذهلة على عدد من أبرز العلامات التجارية وذلك من الخميس المقبل وحتى 28 نوفمبر الجاري. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ترويجية تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تعد فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إحدى أهم فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة والمناسبات. وتُقام هذه الفعالية مرتين سنوياً بهدف دعم شركائنا في قطاع التجزئة، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عروض ترويجية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد النقدي، وغيرها الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» جزءاً من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يضم مجموعة من مهرجانات التسوق الكبرى.

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