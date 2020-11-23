البنوك تضخ 19 ملياراً بالاقتصاد في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً بأكثر من 19 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع تمويلات العقارات والنقل والشحن والزراعة في مقابل تراجع التجارة والتصنيع، وفق إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الائتمان المحلي إلى 1.611 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي مرتفعاً من 1.592 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 1.2.

بينما ارتفعت على أساس سنوي بنحو 2.9% مقارنة بنحو 1.565 تريليون درهم في سبتمبر 2019، بينما انخفضت على أساس ربعي بنحو 0.9% مقابل 1.626 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي.

واستحوذ قطاع المقاولات والعقارات على النصيب الأكبر من الائتمان بواقع 326.7 مليار درهم منها 261.6 ملياراً للعقارات و65.16 ملياراً للإنشاءات، وذلك بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة من 311.14 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنمو 5% أو ما يعادل 15.6 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز