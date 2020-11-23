غرفة أبوظبي تناقش دور التكنولوجيا في دعم الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

تناقش لجنة نشاط الأغذية المنبثقة عن لجنة القطاع التجاري في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم دور التكنولوجيا في تطوير منظومة الأمن الغذائي.

وأكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة القطاع العقاري لـ«البيان الاقتصادي» أن لجنة نشاط الأغذية سوف تعقد اجتماعاً مهماً لمناقشة أفضل السياسات للاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ودور التكنولوجيا في تطوير منظمة الأمن الغذائي.

مشاريع صناعية

وأشارت ريد الظاهري إلى ضرورة التركيز على تطوير المشاريع الصناعية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية مثل مصانع أعلاف الأسماك والأعلاف الحيوانية وتعليب الفواكه والخضروات، وبحث إنشاء بورصة للزراعة وتبني التكنولوجيا الحديثة لضمان سلامة الأمن الغذائي وتطويع الظروف البيئية بهدف خفض التكاليف الإنتاجية بالاستثمار في التقنيات الزراعية والحيوانية الحديثة والمتطورة التي تعتمد على البحوث العلمية التي تُبنى على أسس ومعايير علمية عالمية معتمدة. وأكدت ضرورة تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وخاصة الشباب من طلبة الجامعات والمدارس وبناء قدراتهم في البحث العلمي وتشجيعهم للمشاركة في ورش العمل المتخصصة لتدريبهم في مجال التكنولوجيا الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى دعم البحوث والصناعات المختصة في مجال التمور ومشتقاتها والتركيز على الخضروات والفواكه المقاومة للملوحة وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية المتطورة مثل البيوت المحمية العمودية، والزراعة المائية مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة وإنتاج محاصيل زراعية صحية وطازجة على مدار السنة.

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