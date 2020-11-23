«أبوظبي الإسلامي» يموّل استحواذاً على مجمع بالمملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم تمويل مهيكل بقيمة 91 مليون درهم (18.9 مليون جنيه استرليني) متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح عميل في الإمارات، للاستحواذ على مجمع أعمال في الساحل الجنوبي من المملكة المتحدة قيمته 141 مليون درهم (29.1 مليون جنيه استرليني)، والذي سيوفر عائداً نقدياً بنسبة 8%. ويتألف مجمع الأعمال «جرانج رود بيزنس بارك»، الكائن في مدينة كرايستشيرش بمقاطعة دورسيت، من 15 مبنى متعددة الاستخدامات، ويضم صافي إجمالي مساحات مؤجرة يبلغ 150.191 قدماً مربعاً تم بناؤها في عام 2002. ويتم تأجيره حالياً بالكامل لصالح شركة الدفاع والأمن والفضاء متعددة الجنسية «بي إيه إي سيستمز» حتى 2031، مع العلم أن عقد الإيجار ينص على إمكانية مراجعة عقد الإيجار بالزيادة فقط من دون أي خيارات لإنهاء العقد مسبقاً.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: في ضوء استمرار تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، تكتسب الأصول العقارية في المملكة المتحدة زخماً كبيراً باعتبارها فرصة جذابة للمستثمرين من الشرق الأوسط الهادفين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. وشهدنا استقطاباً للمستثمرين وارتفاع شهية التمويل تجاه القطاعات والأصول التي توفر تدفقات نقدية إيجارية طويلة الأمد وآمنة والتي كانت بمنأى عن تأثيرات «كوفيد 19» إلى حد بعيد.

وقدم المصرف، من بين صفقاته الرئيسية، تمويلاً لبنك لندن والشرق الأوسط للاستحواذ على مبنى مكتبي من الدرجة الأولى بقيمة 120 مليون درهم (26.95 مليون جنيه استرليني) في إدنبره، إلى جانب تمويل لمجموعة «سيدر تري إنفستمنتس» في السعودية للاستحواذ على محفظة عقارية سكنية في مانشستر بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه استرليني).

صفقات رئيسية

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي، من بين صفقاته الرئيسية، تمويلاً لبنك لندن والشرق الأوسط للاستحواذ على مبنى مكتبي من الدرجة الأولى بقيمة 120 مليون درهم (26.95 مليون جنيه استرليني) في إدنبره، إلى جانب تمويل لمجموعة «سيدر تري إنفستمنتس» في السعودية للاستحواذ على محفظة عقارية سكنية في مانشستر بقيمة 280 مليون درهم (39 مليون جنيه استرليني).

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