جائزة دولية جديدة لهيئة الأوراق المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

اختارت لجنة التحكيم بمجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات للفوز بجائزة «الإسهامات المتميزة في مجال التمويل الشامل للعام 2020».

ووفقاً لتقرير لجنة التحكيم بالمجلة التي تصدر من المملكة المتحدة تم منح الجائزة للهيئة تقديراً للأساس الراسخ الذي ترتكز عليه رؤية الهيئة، والمتمثل في روح التعاون الذي تتمتع به على الصعيد المهني واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة، واعتمادها أحدث النظم التقنية الهادفة إلى تأمين بيئة العمل عن بعد وضمان استمرارية الأعمال في ظل جائحة كوفيد 19، إضافة إلى حرص الهيئة على استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول مسودات القرارات من خلال البوابة الإلكترونية.

ووصف تقرير المحكمين الهيئة بأنها جهة رائدة وشريك صاحب سمعة رفيعة ومرموقة في الأسواق الناشئة، ونوه إلى أنها تعمل بصورة وثيقة مع مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية والمسائل المتصلة بالحوكمة. ولدى الهيئة قنوات تواصل اجتماعي نشطة، وتعمل على توظيف التطبيقات الذكية توظيفاً فعالاً.

ووضعت الهيئة قائمة أولويات استراتيجية هدفت إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة ودعم الدور الذي تؤديه في الهيئة وعلى مستوى الصناعة. وتسعى الهيئة إلى الانتقال بأسواق رأس المال إلى النموذج الأفقي وإلى رفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس الإدارة. وتهدف الهيئة إلى تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية وإلى إيجاد أسواق مالية مستدامة بالعمل مع هيئات وجهات حكومية إقليمية؛ لفتح سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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