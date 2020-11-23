«مبادلة» تنضم لمبادرة عالمية لدعم قضايا المناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار»، عن انضمامها رسمياً لعضوية مبادرة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، وهي تحالف عالمي لصناديق الثروة السيادية، بهدف إدراج قضايا التغير المناخي ضمن الاعتبارات الرئيسة التي تحكم عملية اتخاذ القرار، ودعم الجهود العالمية لحماية المناخ.

وسوف تتيح هذه العضوية لمبادلة، استثمار قدراتها وحضورها العالمي، من أجل إحداث تغيير إيجابي، من خلال اعتماد إطار العمل الخاص بصناديق الثروة السيادية العالمية، بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحقيق نتائج مستدامة في الأسواق العالمية.

تم الإعلان عن انضمام «مبادلة» لهذه المبادرة، خلال القمة الثالثة للرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية، والذي عقد افتراضياً، بحضور ممثلي الصناديق، وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.،

وقال أحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر لشركة «مبادلة للاستثمار»: نؤكد من خلال انضمامنا لعضوية مبادرة «الكوكب الواحد»، وعضوية المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، التزامنا بأخذ القضايا التي تمس البيئة والمجتمع والحوكمة بعين الاعتبار، عند اتخاذ قرارات الاستثمار، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهج الشركة في إدارة محفظتها الاستثمارية.

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