51 % من المقيمين في الإمارات يخططون لـ 3 رحلات دولية أو أكثر 2021

المصدر: دبي - البيان

يستعد المقيمون بدولة الإمارات لعام حافل من السفر في سنة 2021، وفقاً لأبحاث حديثة أجرتها فنادق هيلتون في دولة الإمارات. وقال أكثر من نصف المشاركين بالاستبيان (51%)، من بينهم مواطنون إماراتيون، إنهم يخططون للقيام بثلاث إجازات أو أكثر في الخارج خلال العام المقبل إذا كانت ظروف السفر مهيّأة لذلك – وكان السبب الرئيسي لذلك هو تفويت إجازاتهم هذا العام بسبب الجائحة، والرغبة بتكرار زيارة وجهات مميزة أحبوها برفقة عائلاتهم.

وفي ظل القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة (كوفيد19)، والتي تجعل السفر أكثر صعوبة، قال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (80 %) إن فرصة صنع الذكريات الجديدة هي أكثر ما يتوقون إليه في السفر، وأن بعض أفضل ذكرياتهم على الإطلاق كانت خلال السفر في إجازة (81 %).

يشار إلى أن الاستبيان الذي أجرته هيلتون مع شركة أبحاث السوق YouGov شهد مشاركة 1,000 شخص من مختلف الجنسيات بدولة الإمارات، هو جزء من حملة تسويقية أطلقتها هيلتون أخيرًا بعنوان «لذكريات جديدة»، والتي تقوم على نتائج أبحاثها بأن المستهلكين يتطلعون بشوق إلى تجارب تعزز ارتباطهم بالأسرة والأصدقاء.

وظهرت التداعيات الهائلة لجائحة (كوفيد-19 على السفر الترفيهي جليّة في هذا الاستبيان، حيث قالت الغالبية العظمى من المشاركين (91 بالمائة) أنها اضطرت لإلغاء إجازة بعيدة واحدة على الأقل هذا العام، بينما ألغى ما يقارب نصف المشاركين عطلة في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.

وفي إشارة واضحة على أن محبي السفر في الإمارات لا زالوا يتطلعون لعيش تجربة العطلات من جديد، قال 84 بالمائة من المشاركين أنهم يفتقدون لفرصة صنع ذكريات جديدة خلال الإجازة. كما أبرزت نتائج الاستبيان كذلك أهمية قطاع الضيافة في التجربة التي يعيشها المسافرون خلال عطلاتهم بشكل عام، وكان من أولويات السفر بالنسبة للمواطنين الإماراتيين.

وقال كافة المشاركين الإماراتيين تقريباً (99 %) إنهم يشعرون بأنهم يفتقدون لصنع لحظات مميزة وذكريات مع عائلاتهم عند الإقامة بالفنادق. ويعكس ذلك اتفاقًا واسع النطاق، إذ قال حوالي 80 % من كافة المشاركين أن الإقامة الفندقية جزء مهم من تجربة الرحلة وصنع الذكريات الرائعة مع الأحباء.

وقال يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: يظهر استبياننا أن المسافرين الشغوفين في الإمارات يتطلعون لاستكشاف الأماكن على قائمة الوجهات التي يرغبون بزيارتها أو تكرار زيارة الوجهات التي أحبوها، ليصنعوا لحظات وذكريات لا تنسى من جديد. كما تظهر تلك الإجابات بوضوح مدى أهمية دور قطاع الضيافة في صياغة تجارب السفر ذكّرنا العام 2020 بأهمية تلك اللحظات وكيف تتحول إلى قصص نرويها وضحكات نتقاسمها وذكريات لا تنسى أبداً، ويسر أعضاء فريق هيلتون في جميع أنحاء العالم الترحيب بالضيوف وهم مستعدون لتقديم كل ما يحتاجونه لعيش تجارب وذكريات جديدة عندما يصبحون جاهزين للسفر.

ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19، أطلقت هيلتون برنامج Hilton CleanStay وهو برنامج يعزز معايير القطاع في النظافة والتعقيم، كما عملت على توسعة نطاق سياستها للإلغاء وإعادة الحجز، والتي تمنح الضيوف مرونة أكبر في السفر والإقامة في جميع فنادقها. وقدمت سلسلة الفنادق العالمية كذلك أسعاراً وخصومات جديدة بعنوان Dream Away.

وفيما يتعلق بأهم وجهات الإجازات، قال أكثر من ثلث المشاركين (34 %) أنهم سيسافرون إلى بلدهم الأم، بينما أجاب أكثر من ربع المشاركين (26 %) بأنهم يفضلون السفر إلى أوروبا. وكانت أوروبا أبرز وجهات السفر المفضلة للمواطنين الإماراتيين كذلك بنسبة 44 %، تتلوها منطقة الشرق الأقصى بنسبة 33 %.

وسلّط الاستبيان الضوء أيضًا على تأثر أولويات السفر المستقبلي بالجائحة، وبخاصة فيما يتعلق بأنواع الإجازات التي يتطلع إليها الناس. وقال حوالي ثلثا المشاركين (65 %) أن الجائحة غيرّت أولوياتهم في السفر الترفيهي، فيما يتطلع أكثر من الثلث (34 %) إلى تجارب تركّز على الرفاه النفسي والعاطفي. وتلا ذلك تفضيل الإجازات التي توفر فرصًا لاستكشاف الطبيعة والمغامرات (16 %) تتبعها التجارب التي تحاكي حياة المنتجعات (15 %).

ومن التوجهات الأخرى المثيرة للاهتمام لدى المشاركين الإماراتيين أن جميعهم تقريباً (90 %) قالوا أنهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل أقل أثناء سفرهم في الصيف، فيما اتّفق حوالي ثلثي المشاركين في الاستبيان (61%) بأن السبب الأساسي هو رغبتهم بقضاء وقت أكثر في صنع ذكريات السفر مع الأسرة والأصدقاء بدلاً من قضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن منصات التواصل الاجتماعي لا تزال تلقى شعبية كبيرة كونها تذكّرهم بالأوقات الجميلة، حيث قال نصف المشاركين بالضبط أنهم نشروا صورًا لاستذكار عطلاتهم الجميلة ليهونوا على أنفسهم عدم التمكن من السفر للخارج.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط السفر حول العالم، ازدادت شعبية الإجازات المحلية القصيرة في الإمارات، والتي أصبحت النوع الأكثر شيوعاً من الإجازات خلال العام 2020. فقد قال حوالي نصف المشاركين (43 %) أنهم قاموا بإجازة محلية مطوّلة أو خلال نهاية الأسبوع في الإمارات. أما في المستقبل، فسيقوم أكثر من نصف المشاركين (53 %) بحجز مزيد من تلك الإجازات المحلية حتى في حال تخفيف القيود العالمية المفروضة على السفر، وذلك مرة كل شهر أو كل ثلاثة أشهر.

ومن خلال مجموعة فنادقها المتنوعة في الإمارات، تقدم هيلتون خيارات رائعة من تجارب العطلات المميزة. تشمل تلك الفنادق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد وفندق والدورف أستوريا رأس الخيمة ومنتجع وسيا هيلتون رأس الخيمة وفندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي وفندق ذا كانوبي باي هيلتون دبي السيف وفندق السيف التراثي بدبي من مجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون. لمزيد من المعلومات حول عروض هيلتون Dream Away، الرجاء زيارة المواقع الإلكترونية للفنادق أو الاطلاع على هذا الرابط لتحول إجازة أحلامك إلى حقيقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز