«أمازون الإمارات» يطلق عروضاً استثنائية بمناسبة «الجمعة البيضاء»

المصدر: دبي - البيان

يستعد موقع «Amazon.ae» لإطلاق أضخم عروضه السنوية تحت اسم تخفيضات الجمعة البيضاء. وتستمر التخفيضات الاستثنائية لمدة سبعة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر ولغاية 30 نوفمبر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض على فئات متنوعة من المنتجات وعدد من أبرز العلامات التجارية.

وسيتم إطلاق عروض جديدة يومياً خلال فترة التخفيضات وسيحصل أعضاء برنامج برايم عبر موقع «Amazon.ae» على أفضلية الوصول المبكر للعروض قبل 12 ساعة من بدء عروض الجمعة البيضاء، حيث تتوفر التخفيضات لأعضاء برنامج برايم منذ الساعة 11 صباحاً يوم 23 نوفمبر. كما يمكن للعملاء غير الأعضاء في برنامج برايم التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لمدة 30 يوماً عبر الموقع الإلكتروني ليكونوا أول المستفيدين من عروض الجمعة البيضاء، إلى جانب مزايا التسوق والترفيه الأخرى الخاصة بالبرنامج.

وتشمل المنتجات والعلامات التجارية التي ستشارك في التخفيضات هذا العام أسماء محلية وعالمية مهمة مثل بوز وسامسونج وسوني ونوتريكوك وباور ماكس فيتنس ودايسون وبلاك آند ديكر ومايكل كورس وجيس وأديداس وأندر أرمور ولوريال باريس وميبلين. ومنذ إطلاق عروض الجمعة البيضاء قبل ست سنوات في الإمارات العربية المتحدة، أصبحت هذه الفعالية تجربة التسوق الأكثر تميزاً وترقباً في مختلف أنحاء الدولة، حيث يستفيد منها سنوياً عدد كبير من المتسوقين الجدد إلى جانب عملاء الموقع المنتظمين. وتعود الشعبية الواسعة التي تتمتع بها تخفيضات الجمعة البيضاء إلى أنها تشمل فئات واسعة من المنتجات، مثل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات الرياضية ومستحضرات التجميل ومستلزمات المطبخ والمنزل ومنتجات الشركات المحلية الصغيرة وأجهزة أمازون وغيرها.

وقال عبده شلالا، مدير التسويق وخدمة برايم لدى أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد عروض الجمعة البيضاء أكثر فعاليات التسوق ترقباً في الإمارات، ويقدم موقع Amazon.ae في نسخة العام الجاري عروضاً لا تضاهى على أبرز المنتجات والعلامات التجارية. ونحن فخورون بقدرتنا على توفير مجموعة واسعة من العروض التي تشمل أبرز منتجات العلامات المحلية والعالمية ضمن ما يزيد على 30 فئة من المنتجات المفضلة عند عملائنا ومن فئات جديدة أيضاً طوال فترة الحملة. كما نقدم خدمات التوصيل المجاني لطلبات موقع أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء برنامج برايم حصراً لنمنحهم فرصاً مميزة من التوفير خلال فترة الحملة.

ويمكن للعملاء تحميل تطبيق أمازون للتسوق للاطلاع على أفضل عروض الجمعة البيضاء والاستمتاع بتجربة تسوق سهلة، كما يمكنهم التسوق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني Amazon.ae. ويمكن تسديد ثمن كافة المشتريات على الموقع من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت، بما فيها بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم المباشر وبطاقات الهدايا من Amazon.ae، والتي تتيح بدورها تجربة إهداء بسيطة وملائمة للعائلة والأصدقاء.

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