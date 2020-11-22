حدث افتراضي لتعزيز التعاون بين شركات ناشئة إماراتية وإسرائيلية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

جرى تنظيم حدث افتراضي جمع شركات ناشئة من الإمارات وإسرائيل بهدف تعزيز الاستفادة من قدرات الجانبين والنهل أيضاً من خبرة رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وجمع الحدث أكثر من 100 مشارك من الإمارات وإسرائيل وباكستان والهند والولايات المتحدة ودول أخرى وذلك في فعالية هي الأولى من نوعها تستضيفها إمارة دبي وإسرائيل عبر «ستارت أب غريند» مجتمع الأعمال الذي يهدف إلى تثقيف وإلهام وربط رواد الأعمال مع بعضهم البعض، وهو يضم أكثر من 3.5 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم ويفتح الفرص من خلال تأسيس العلاقات التجارية، وفقاً لموقع «جي سي سي بيزنس نيوز».

وبالنسبة للمتحدثين من الجانب المحلي، حضر الحدث الدكتور سعيد الظاهري رئيس مجلس إدارة «مارت وورلد» في دبي، والدكتور إيرل مارغاليت أحد رواد الأعمال الإسرائيليين البارزين. وأعرب الظاهري عن ثقته بأن الإمارات يمكنها العمل بشكل وثيق مع إسرائيل لوجود قواسم مشتركة بين الاقتصادين، فإسرائيل واحدة من أفضل 10 أنظمة إيكولوجية للشركات الناشئة في العالم، كما أن تعزيز العلاقات الثنائية سيوفر فرصاً لكلا الجانبين. وشدد الظاهري على الحاجة لتعزيز العلاقة الثنائية في مجال البحث والتطوير والاستفادة من المخرجات وربطها بقطاع الصناعة.

بدوره، قال مارغاليت إنه يأمل في العمل بشكل موحد والعمل على دعم الفرص الإقليمية، إذ سيقوم رواد الأعمال بمد الجسور إلى جانب دعم المشاريع الكبيرة التي تريد دولة الإمارات تحقيقها بشكل عام.

وتبادل الاثنان رؤاهما حول إنشاء مراكز أعمال جديدة في دبي وأبوظبي لإيجاد أنظمة إيكولوجية قائمة على استراتيجية الإمارات العربية لقيادة الثورة الصناعية القادمة. كما تم التطرق إلى تصور لمركز يختص بالابتكار ويحمل شعار الذكاء الاصطناعي إضافةً لمشروع آخر يتعلق بتكنولوجيا الغذاء.

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