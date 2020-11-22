" الطيران المدني" تجري تقييما بشأن العودة الآمنة لطائرة "ماكس" للخدمة وفق شروط فنية

المصدر:
  • وام
التاريخ:

أكدت " الهيئة العامة للطيران المدني " أنها تجري تقييما بشأن العودة الآمنة لطائرة "ماكس" للخدمة وفق شروط فنية.

و قالت الهيئة في بيان لها إن التعاون الوثيق مستمر مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية و وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن عملية إعادة التصديق.

و سوف تصدر الهيئة العامة للطيران المدني قرارا للسلامة ينص على المتطلبات الفنية لضمان عودة آمنة للخدمة لطائرة "ماكس" وستعلن عن الجدول الزمني للتصريح بعودة الطيران في الوقت المناسب.

 

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