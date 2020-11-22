3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي 26 نوفمبر

المصدر: وام

تعود فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم عروضا ترويجية وصفقات مذهلة على عدد من أبرز العلامات التجارية وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ترويجية تصل إلى 90 بالمائة على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات التجارية ومراكز التسوق المشاركة على مستوى المدينة.

وتقام الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من "تحدي دبي للياقة" حيث تشارك العلامات التجارية الشهيرة والمتاجر في تقديم عروضها في أكثر من 1500 متجر مع حرصها في ذات الوقت على اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين خلال هذه الفعالية.

وسيجري التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي واقتصادية دبي وبلدية دبي الذين أطلقوا ختم " دبي الضمانة " - DUBAI ASSURED " للفنادق ومحلات تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية التي امتثلت لجميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن هذه الجهات الحكومية الثلاث وبما يتوافق مع البروتوكولات الوقائية المُوصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن فعالية " 3 أيام من التخفيضات الكبرى" تعد إحدى أهم فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة والمناسبات، لافتا إلى أن هذه الفعالية تقام مرتين سنويا بهدف دعم شركائنا في قطاع التجزئة حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عروض ترويجية في مختلف أنحاء المدينة بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد النقدي وغيرها الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد فعالية " 3 أيام من التخفيضات الكبرى " جزءا من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يضم مجموعة من مهرجانات التسوق الكبرى وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة والعروض الترويجية الرائعة وتجارب التجزئة الحصرية والوجهات الفريدة بهدف دعم قطاع التجزئة في المدينة والمساهمة في نمو وتطور اقتصاد دبي.

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