«دانوب» تحث شركات الشحن على خفض الأسعار

المصدر: دبي- البيان

دعا رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، شركات الشحن ومقدمي خدمات الشحن، إلى خفض رسوم الشحن، حيث تعاني الشركات في جميع أنحاء العالم والاقتصاد العالمي ككل، بسبب أزمة تفشي فيروس «كورونا».

وزادت معدلات شحن حاوية 40 قدماً من الهند إلى موانئ الشرق الأوسط عدة مضاعفة في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لتقارير حديثة. وكانت هناك زيادة بنسبة 25-30 % في تكاليف الشحن في أكتوبر وحده. كما ارتفع الشحن الجوي بنسبة 30-40 ٪، بسبب انخفاض الرحلات الجوية الدولية بسبب هذه الجائحة.

وعادة ما تنخفض رسوم الشحن، عندما يكون الطلب على البضائع أقل. ومع ذلك، في ظل جائحة كوفيد 19، ارتفعت رسوم الشحن بنسبة تصل إلى 124 %، في وقت تكافح فيه الشركات في جميع أنحاء العالم، من أجل البقاء، ويعاني الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وأكد ساجان أن استمرار زيادة معدلات الشحن الحالية، سيجبر التجار على رفع أسعار السلع على مستوى الجملة والتجزئة أيضاً، ما يجعل الأشياء أكثر تكلفة على الرفوف. وبالمثل، سينعكس ذلك على أسعار مواد البناء، ويزيد تكلفة بناء المنازل.



لذلك، حث ساجان وكالات الشحن، على تخفيض أسعار الشحن، بما يتماشى مع الطلب والعرض في السوق، قائلاً إن أسعار الشحن الحالية، تضر بالمستوردين، وتزيد من تكاليفنا، ما يجعل المنتجات أكثر تكلفة.

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