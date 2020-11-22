الفارس العالمية للقاعات تدشن منشأتها الجديدة في «دبي الصناعية» قبل نهاية العام

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة الفارس العالمية للقاعات تدشين منشأتها الصناعية الجديدة والمتكاملة الجديدة التي تضم مكاتبها الرئيسية في مدينة دبي الصناعية على مساحة مليون قدم مربعة قبل نهاية العام الجاري.

وقال فارس البداد رئيس مجلس إدارة المجموعة: في ظل التطور المستمر الذي شهدته المجموعة منذ انطلاق أعمالها قبل 5 سنوات، قررنا توسيع أعمالنا وأنشطتنا في الإمارات عبر تدشين المكاتب الرئيسية ومصانع المجموعة في مدينة دبي الصناعية، خاصة مع ارتفاع الطلب على منتجات الشركة من القاعات الخاصة بالفعاليات والمناسبات على اختلاف أنواعها.

وأضاف: بدأنا نشاط المجموعة في 2016 حيث امتدت فروعنا إلى أبوظبي ودبي والشارقة. كما نغطي مختلف إمارات الدولة، وفتحنا مكاتبنا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 2018. وخلال العام الجاري، ندشن المكاتب الرئيسية للمجموعة والمصانع التابعة لها، وتمكننا من تعزيز صناعتنا للقاعات متعددة الاستخدام عبر تواجدنا في دولة الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ونسعى لتعزيز حضورنا في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفاد أن المجموعة تختص بتصنيع القاعات المتنقلة متعددة الاستخدام والمساحات، لاستضافة المناسبات الرسمية، والفعاليات الرياضية وغيرها من الأنشطة. وذكر أن عمليات التوسع والنشاط المتواصل دفع الشركة لتعزيز تواجدها في مدينة دبي الصناعية من خلال بناء منشأة صناعية متكاملة تضم 4 مصانع وهي: مصنع للحديد، مصنع للألمنيوم، مصنع للأغطية، ومصنع يتولى أعمال الصيانة، إلى جانب المكاتب الرئيسية للمجموعة.

وأوضح أن أعمال المجموعة تتمثل في تصنيع وتأجير وبيع وتركيب وتجهيز القاعات متعددة الاستخدامات، منوهاً أن ما يميز مجموعة الفارس العالمية القابضة قدرتها على تصنيع القاعات المتنقلة بالمساحات والأحجام التي تلبي احتياجات العملاء والإنتاج بطاقة كبيرة خاصة مع توفر طاقم عمل متخصص يقارب 1000 موظف من خبراء ومهندسين وعمال.

وفي ما يتعلق بتفشي جائحة كوفيد 19، وتعامل المجموعة معها، أجاب فارس البداد رئيس مجلس الإدارة: لقد واصلنا عملنا في المجموعة بتصميم وتنفيذ القاعات التي طلبتها الجهات الطبية والمسؤولة في الدولة، حيث حرصنا على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية داخل مصانعنا. وباشرنا بتصميم وبناء القاعات المتنقلة التي جرى اختيارنا لتنفذها والتي تضمنت مستشفى الإمارات الميداني لشركة صحة - أبوظبي في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، والمستشفى الميداني في مدينة دبي الصناعية. كما جرى تنفيذ قاعات متنقلة واستخدامها كمستشفيات وعيادات ميدانية في مختلف إمارات الدولة.

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