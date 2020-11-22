"نخيل" تعين رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة

المصدر: البيان الإلكتروني

عينت "نخيل" للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، نعمان عطاالله بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ويتمتع السيدعطاالله بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط والهند، حيث شغل مناصب عليا مختلفة وذلك في دبي للعقارات، وإعمار، وشركة الديار القطرية، وكان آخرها شركة بيرامال للعقارات في الهند.

وتلقى السيد عطاالله تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيبردين في كاليفورنيا، كما أنهى برنامج الإدارة المتقدمة من معهد إنسياد (INSEAD).

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": "يحمل نعمان في جعبته ثروة من المعرفة والخبرة إلى شركة "نخيل". ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو، مما لا شك فيه أن خبرته الواسعة وسجله الحافل سيكونان عاملين أساسيين في تعزيز مكانة "نخيل" كشركة رائدة عالمياً تركز على العملاء وتلعب دوراً محورياً في نمو قطاع العقارات بدبي."

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