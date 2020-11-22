«دو» تنهي استعداداتها للمؤتمر الدولي لمصادقة شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إنهاء استعداداتها لأعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لمصادقة شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى الدولي للمصادقة. وستجري فعاليات الحدث عبر الإنترنت يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث يوفر منصة مميزة تتيح لقادة قطاع الاتصال في المنطقة، مشاركة الرؤى والأفكار حول أحدث التطورات والفرص التي توفرها شبكات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تساهم في تغيير العالم، والاطلاع على الفرص والتوقعات المستقبلية في هذا الإطار.

وكانت «دو» أطلقت هذه المبادرة عام 2018 بالتعاون مع المنتدى الدولي للمصادقة، وذلك في إطار الجهود الهادفة لنشر شبكات الجيل الخامس عبر جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز ريادتها في مجال مصادقة شبكات الجيل الخامس على مستوى الإمارات والمنطقة. واكتسب المؤتمر خلال العامين الماضيين، أهمية استثنائية على مستوى القطاع، ليصبح أحد أهم العناصر المساهمة في تعزيز التوجه القائم لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لتقنية الجيل الخامس. بالتزامن مع ذلك، تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً، رائدة في المجالات المرتبطة بالتقنيات الناشئة وحالات الاستخدام، حيث شهدت تطوير حالات استخدام عدة من الجيل الخامس ستساهم في قيادة الثورة الصناعية الرابعة عبر المنطقة. وقد أدت هذه التطورات والجهود المستمرة، إلى تسريع المسار الهادف لتأسيس منظومة متقدمة تتيح الاعتماد السريع للخدمات، مع ضمان عوائد الاستثمارات لجميع الأطراف المعنية، إضافة إلى تسريع مسار التطور التكنولوجي في الإمارات والمنطقة.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تلتزم «دو» كشركة وطنية رائدة، بالعمل على نحو مستمر لدعم المساهمين والارتقاء بقيمة أعمالهم إلى المستوى التالي، عبر تعزيز قدراتهم لجعل عملياتهم أكثر تميزاً ودفع حدود الابتكار في هذا الإطار، إضافة إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويعتبر المؤتمر الدولي لمصادقة شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من العوامل الأساسية المساهمة في دعم جهودنا المرتبطة بهذا المجال. ونحن سعداء لتمكننا من تحقيق رؤيتنا، عبر توفير منصة تجمع خبراء وقادة قطاع الاتصال على مستوى المنطقة والعالم، لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. ونأمل أن تشكّل استضافة ونجاح هذا المؤتمر في دورته الثالثة، خطوة مهمة في رحلة المشغلين نحو تطوير جيل جديد من التجارب الهادفة للشركاء والعملاء والمجتمعات، فضلاً عن تحقيق المزيد من الإنجازات في المشهد الرقمي العالمي.

وسيشارك في الحدث هذا العام 20 متحدثاً، بمن فيهم 3 ممثلين عن «دو». وسيشارك في الندوات والمحاضرات المختلفة ممثلون عن المشغلين ومزودي الخدمات والجهات المسؤولة عن التجارب الميدانية للشبكات والهيئات التنظيمية عبر المنطقة، ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وسيسكو وZTE وهواوي وأوكلا ونوكيا والمنتدى الدولي للمصادقة ومؤسسة هيوليت باكارد على سبيل المثال لا الحصر.

ونظراً للنجاح الذي شهدته الدورات السابقة من المؤتمر، عملت «دو» على توسيع نطاق هذا الحدث، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرائدة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات وIEE والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الطرق والمواصلات ودبي الذكية واتصالات وشركة الاتصالات السعودية ودويتشه تليكوم وتشاينا موبايل وأورانج وفودافون، والتي أكدت جميعها المشاركة في فعاليات المؤتمر هذا العام.

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