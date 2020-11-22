ألفاريز آند مارسال: تحسن نمو الودائع في الإمارات خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، النسخة الأحدث من تقريرها «أداء القطاع المصرفي في الإمارات» للربع الثالث من عام 2020. وأشار المقرضون إلى أن الربع الثالث من العام الجاري شهد ثباتاً نسبياً في القروض والسلف، فيما تحسّن نمو الودائع بنسبة 4.2% على أساس فصلي.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الإمارات من خلال مقارنة أدائها في الربعين الثاني والثالث من عام 2020، بالاستناد إلى البيانات الفصلية الصادرة عنها.

وجاء ارتفاع الودائع بنسبة 4.2% على أساس فصلي، بصورة رئيسية لزيادة الودائع في بنك أبوظبي الأول بنسبة 16%. وبالنتيجة، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 84.1% بالمقارنة مع 87.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقد أتاحت البنوك العشرة الأكبر في الإمارات ما يصل إلى 51.1 مليار درهم للمقترضين مع حلول الربع الثالث، في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي. وسجّل صافي دخل الرسوم ارتفاعاً بنسبة 18% على أساس فصلي، وهو ما ساهم في الحد من تراجع صافي دخل الفوائد.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير «أداء القطاع المصرفي في الإمارات» للربع الثالث من عام 2020 من ألفاريز آند مارسال: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

وشارك في إعداد التقرير الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، وأسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط.

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