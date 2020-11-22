"غولد ميدال" التابعة لدناتا تتوسع في سلطنة عُمان

المصدر: دبي - البيان

وسّعت "غولد ميدال"، المتخصصة في مجال خدمات السفر بالشرق الأوسط ومقرها دبي، عملياتها في سلطنة عُمان من خلال شراكة مع الوكالات العمانية المتحدة للسفريات، التي تعد من أبرز وكالات السفر في السلطنة.

ويأتي التعاون بين "غولد ميدال" والوكالات العمانية المتحدة للسفريات، التابعتين لمجموعة دناتا للسفريات، في إطار خطة التوسع المستمرة للمجموعة في جميع أنحاء المنطقة.

وسوف يقوم وكلاء السفر في عُمان بترويج وبيع منتجات "غولد ميدال" وتقديم أفضل الخيارات للعملاء بالتزامن مع الاستئناف التدريجي للرحلات من وإلى السلطنة.

ووفرت "غولد ميدال"، على مدى السنوات الـ25 الماضية، خدمات حجز الرحلات والإقامة الفندقية والعطلات وتأجير السيارات والجولات والرحلات القصيرة لوكلاء السفر المستقلين في وجهات مختلفة حول العالم، بما في ذلك مئات الوكلاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال راشد العوضي، نائب الرئيس الإقليمي- دناتا للسفريات: "نحن سعداء لإطلاق غولد ميدال في عمان. ويعكس إعلان اليوم سعينا الدائم إلى التوسع في أسواق المنطقة سريعة النمو. ومع تغير احتياجات ومتطلبات المسافرين، يكمن هدفنا والتزامنا في ضمان تجهيز شركائنا التجاريين في عُمان وجميع أنحاء العالم بأحدث التقنيات ووظائف الحجز عالية الجودة ومحتوى السفر الملائم، لكي يتجاوزوا توقعات ورغبات العملاء الجدد".

وتعد "غولد ميدال" شركة رائدة في مجال تقديم خدمات السفر الجوية والأرضية الشاملة في الشرق الأوسط. وتوفر الشركة أداة حجز شاملة ومتطورة عبر الإنترنت لمساعدة الوكلاء التجاريين على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

وأضاف العوضي قائلاً: "وسعنا مؤخراً عروض غولد ميدال لتمكين الوكلاء من حجز السيارات والنشاطات في وقت يرتفع فيه الطلب على السفر".

ويوفر فريق خدمة العملاء متعدد الجنسيات في "غولد ميدال" دعماً تشغيلياً سلساً، وسيتواجد فريق عمل جديد في مقر الشركة الرئيس بالعاصمة العمانية مسقط لتقديم المشورة والدعم.

من جهته قال سيد صلاح الدين، مدير عام الوكالات العمانية المتحدة للسفريات: "تحتاج غولد ميدال إلى التواجد في جميع الأسواق التي تخدمها لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات عملائها. ونحن نتطلع إلى دعم صناعة الطيران في هذا الجزء من العالم مع عودة السفر وسط تدابير صحية وسلامة معززة تضمن تجارب سلسة ومرنة للعملاء".

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