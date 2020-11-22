حضور قوي لـ«أڤايا» في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك شركة «أڤايا» في الدورة الـ40 من أسبوع جيتكس للتقنية الذي تستضيفه دبي بين 6 و10 ديسمبر. وقال رئيس «أڤايا العالمية» نضال أبو لطيف: أظهر العالم خلال عام 2020 قدرة استثنائية على التكيّف مع نماذج الأعمال الجديدة، وهي حقيقة تجلّت في قرار القائمين على تنظيم أسبوع جيتكس للتقنية، والقاضي باعتماد نهج يدمج بين الحضور الافتراضي والمشاركة المباشرة في دورة العام 2020. ولهذا قررنا في أڤايا أن نحضر بشكل مباشر واستقبال زوارنا وتوفير فرصة «أخذ» جيتكس إلى العالم من خلال بث مباشر، لنقل نشاطاتنا خلال الحدث، إضافة إلى مشاركتنا من خلال منصة «جيتكس أنليميتد» التي تتيح للزوار المشاركة عن بُعد من منازلهم ومكاتبهم.

وأضاف أبو لطيف: «نشارك في جيتكس لنوضّح أهمية انتقال الأسواق إلى نماذج الأعمال الجديدة، سواء كان العمل في الفضاء الرقمي أو في ميادين التفاعل الشخصي المباشر. لقد اختبرنا خلال عام 2020 تجارب لا تُنسى خصوصاً مع الإغلاق العام الذي فرضته جائحة كوفيد 19، وتمكنّا من المشاركة في دعم أعمال الشركات ومؤسسات القطاع العام، وواكبنا عملاءنا في مساعيهم للمحافظة على استمرارية الأعمال في كل القطاعات.

وكانت دراسة استطلاعية أجرتها أڤايا بعنوان»العمل من أي مكان«كشفت أن 72% من المؤسسات أعادت النظر في النموذج العام لأعمالها التجارية بسبب التغييرات التي أحدثتها الجائحة، وأن 80 في المئة من المؤسسات تُعيد النظر في كامل منظومتها الخاصة بتجربة العملاء لتطويرها والارتقاء بها.

وتشارك أڤايا هذه السنة في جيتكس الذي يُعد الحدث التكنولوجي الوحيد الذي سيستقبل زواره، تحت شعار»لكل تجربة أهميتها«. وستستعرض تقنيات مُبتكرة تستند إلى منظومة التطبيقات السحابية، بالإضافة إلى حلول»أڤايا وأن كلاود«المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كذلك تعتزم أڤايا استعراض أحدث الابتكارات الخاصة بتطبيق»سبيسز من أڤايا«، الخاص بالاتصال والتنسيق والتعاون، والذي يُعدّ أداة سحابية متقدّمة بيد الشركات والمؤسسات العامة لتسهيل عقد الاجتماعات والتنسيق بين الموظفين. وسيتم استعراض حالات استخدام تقدّم لمحة عن مستقبل تجربة المرضى مع مقدّمي خدمات الرعاية الصحية. وسينضمّ إلى أڤايا عدد من عملائها من أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، لاستعراض ابتكاراتهم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمصارف والاتصالات. وستكون مشاركة أڤايا في أسبوع جيتكس للتقنية بالشراكة مع»إكستريم نتوركس«و»فرينت سيستمز«و»سيمافون«و»كوبيد"، وذلك في جناحها رقم Z1-B10 بقاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي.



النتائج المالية

كما أصدرت الشركة نتائجها المالية للربع الأخير من السنة المالية 2020 ونتائج السنة المالية كاملة. وقال أبو لطيف: أنهينا سنة مالية قوية جداً، وحققنا نتائج مالية للربع الرابع تتخطى كل المقاييس التوجيهية الموضوعة، ومرة أخرى حققنا نمواً متتالياً وعلى أساس سنوي. وساهمت قطاعات عدة في النمو الذي حققته الشركة ومن بينها القطاعان المصرفي والحكومي بالإضافة إلى قطاع مزوّدي خدمات الاتصالات.

الجدير بالذكر أن إيرادات أڤايا في الربع الأخير من السنة المالية 2020 بلغت نحو 755 مليون دولار، وهو ما شكل ارتفاعاً بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات لكامل السنة المالية نحو 2,873 مليون دولار. كما حققت إيرادات التشغيل في الربع الرابع 74 مليون دولار ونحو 170 مليون دولار، فيما بلغ الربح الصافي نحو 37 مليون دولار.

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