«فيزا» توسّع نطاق برنامج «المسار السريع» لدعم تعافي الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فيزا»، اليوم إضافة عنصرين جديدين إلى برنامج التكنولوجيا المالية «المسار السريع» للمساعدة على تعافي الاقتصاد العالمي وإنعاشه من جديد. وبغية دعم المنظومة المالية بشكل أكبر. والعنصران هما:

1. Partner Toolkit، وهي عبارة عن مجموعة غنية من الأدوات التي تساعد شركات التكنولوجيا المالية الشريكة على تسريع وتيرة نموّها وتحسين خدمات عملائها.

2. برنامج اعتماد Visa Ready for Fintech Enablers، والذي يساعد شركات التكنولوجيا المالية على التواصل السريع مع الشركاء المعتمدين والتعاون معهم في مجال الإصدار الرقمي للبطاقات وغيرها من الخدمات الرئيسية.

وتشهد «فيزا» إقبالاً متزايداً من شركات التكنولوجيا المالية حول العالم والذين يختارون التعاون في مجالات عمل رئيسية تشمل المحافظ الرقمية، والصيرفة الرقمية، وحل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، والمدفوعات بين الشركات، والحوالات الخارجية، ودفع الفواتير، وخدمات البنية التحتية لقطاع المدفوعات، بالإضافة إلى خدمات المدفوعات من شخص لشخص.

ومع توسّع نطاق برنامج «فيزا» «المسار السريع»، أصبحت شركات التكنولوجيا المالية تمتلك الأدوات المناسبة لتحقيق التميز في مجالها. فقد ارتفعت نسبة المشاركة في برنامج «المسار السريع» بمعدّل 360% على أساس سنوي، واستقطبت «فيزا» مئات شركات التكنولوجيا المالية التي سجلت مشاركات فاعلة في البرنامج.

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس ورئيس الشراكات الاستراتيجية والتقنية المالية والمشاريع لدى شركة «فيزا» في منطقة الشرق الأوسط ووسط أوروبا: «من خلال برنامج «المسار السريع»، نزوّد شركات التكنولوجيا المالية بمجموعة أدوات بسيطة تساهم بتحويل منتجاتهم إلى واقعٍ ملموس. ذلك أنّ الخدمات التي نقدّمها، مثل الترخيص الإلكتروني وتصميم البطاقات، ساهمت في جعل «المسار السريع» البرنامج الأبرز لدعم شركات التكنولوجيا المالية».

وطرحت «فيزا» مجموعة Partner Toolkit المصممة خصيصاً لشركات التكنولوجيا المالية الشريكة في برنامج «المسار السريع». وتهدف المجموعة إلى تسريع وتيرة نموّ هذه الشركات؛ وإتاحة فرصة استثنائية أمامها للوصول إلى خبراء «فيزا» في مجالات الاستراتيجية، والتسويق، والتصميم، وإدارة المخاطر، والكثير غيرها. وستتاح للشركات من خلال هذه المجموعة فرصة الاستفادة من خدمات تثقيفية عدة مثل مخيّمات المدفوعات التدريبية والتي تساعدها على إثراء معارفها في القطّاع، واستكشاف موارد استراتيجية أساسية لوضع دراسات مرجعية مخصصة، وتوظيف أدوات «فيزا» لتصميم البطاقات الإلكترونية من أجل تسريع عملية تصميم البطاقات وإطلاقها في الأسواق.

من جانبه، يهدف برنامج الاعتماد Visa Ready for Fintech Enablers إلى دعم شركات التكنولوجيا على إيجاد وإطلاق حلول دفع تواكب معايير «فيزا» العالمية للأمان والفاعلية. وستساعد هذه الشركات بدورها شركات التكنولوجيا المالية حول العالم على ابتكار منتجاتها الخاصة عبر تزويدها بالحلول والخبرات التي تحتاجها للنهوض بمسيرتها وتحقيق التقدم. ويساهم برنامج الاعتماد في تأسيس منظومة معتمدة من الشركاء أصحاب الخبرة في الإمكانات التي تحتاجها شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق وتشغيل منتجاتها بفاعلية عبر شبكة «فيزا».

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