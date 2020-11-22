«آفاق الإسلامية للتمويل» تفوز بجائزتين من «اقتصادية دبي» و«MEA فاينانس»

المصدر: دبي - البيان

فازت «آفاق الإسلامية للتمويل» بجائزة «أفضل علامة تجارية» - فئة الخدمات ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة لجوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها السادسة والعشرين، بالإضافة إلى جائزة «أفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية للشركات» التي تقدمها مجلة «MEA فاينانس» المالية المرموقة، وذلك عن فئة المؤسسات المالية.

وعبّر راشد محبوب القبيسي عن سعادته البالغة بفوز «آفاق الإسلامية للتمويل» بهاتين الجائزتين، مؤكداً أن اختيار اقتصادية دبي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» من بين مجموعة واسعة من الشركات المتقدمة لنيل جائزة «أفضل علامة تجارية»، يعد تجسيداً لجهود آفاق الإسلامية للتمويل الرائدة في التمويل الإسلامي في تقديم حزمة من برامج التمويل الميسّرة التي وفّرت الدعم لعدد كبير من الأفراد والشركات منذ بداية أزمة «كوفيد 19» والتي أصبحت جزءاً أساسياً من علامة «آفاق الإسلامية للتمويل».

وأضاف القبيسي أن فوز آفاق الإسلامية للتمويل بجائزة «أفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية للشركات» على المستوى الإقليمي في مجال البنوك والتمويل والتكنولوجيا دليل على أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد فلسفة تطبقها الشركة لتظهر للعلن ردّها الجميل للمجتمعات التي تعمل فيها، بل هي ركن أساسي في استراتيجية «آفاق الإسلامية للتمويل»، خصوصاً وأن البرامج الاجتماعية التي قدمتها الشركة برهنت دائماً على جدارتها في تقديم الدعم للأفراد والشركات في أوقات الأزمات.

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