«خانصاحب» توسّع محفظتها الترفيهية بافتتاح «تروفاي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

وسّعت شركة «خانصاحب للرفاهية» التابعة والمملوكة بالكامل لشركة خانصاحب للاستثمار، وهي مجموعة أعمال عائلية رائدة في الإمارات والمالكة لأعرق شركة مقاولات على مستوى الدولة (مجموعة شركات عائلية تأسّست عام 1935 ويعمل فيها أكثر من 6500 موظف)، محفظة مطاعمها بافتتاحها مطعم تروفاي، الذي تطلقه بمفهومها المحلي الخاص في منطقة الجداف.

يعدّ تروفاي مطعماً فريداً من نوعه ومستوحى من المأكولات الرائعة والمفضلة من المطبخين الفرنسي واللبناني، إذ تتضمّن قائمة طعامه الأطباق الفرنسية واللبنانية الكلاسيكية والفاخرة ذات المذاق الشهي والمكوّنات الصحية مع مزيج من الإبداع والخيال الذي يعيد الحياة إلى فنّ الطعام.

وقال عامر عبد العزيز خانصاحب: «نحن متحمسون للغاية لقدرتنا على تقديم مفهوم تروفاي بحلّته المميّزة والذي يستمد إلهامه من الثورة الفرنسية، حينما أدى إلغاء نظام النقابات وسقوط النظام الملكي إلى تحوّل أشهر الطهاة للعمل في الشوارع فأتيحت للعامّة آنذاك فرصة تذوق المأكولات الملكية».

وأضاف: «لقد أحدثت جائحة فيروس كورونا تغييراً كبيراً في شكل ومضمون قطاع المطاعم. ونحن فخورون بقدرتنا على إطلاق مطعم جديد في ظل هذا الوباء العالمي. ويعود الفضل في ذلك إلى القيادة الحكيمة لشركة خانصاحب واستراتيجيتها الناجحة على مرِّ السنين، ونؤمن بدورنا ومسؤوليتنا بصفتنا شركة محلية تجاه دولتنا بالمساهمة في التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة عدّة».

سيعيش الضيف عند كل زيارة إلى تروفاي أجواءً تجمع بين كرم الضيافة مع التصميم الداخلي الأنيق والأطباق المفعمة بالحب والأصوات الصاخبة التي تمتاز بها باريس، لتكون بمثابة رحلةٍ ملهبة كلياً للحواس. كما يتم استقبال الضيوف بمجرد دخولهم المطعم ويرحَّب بهم بتشكيلة متنوّعة من المعجنات الفرنسية المعروضة أمامهم، حيث تخبز طازجة ويومياً في مطبخ معجناتٍ فاخر.

ويلتزم تروفاي بالتعليمات الصادرة عن بلدية دبي والخاصة باحتياطات السلامة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، إذ يتم فحص درجة حرارة الضيوف عند المدخل، حيث تُفصَل الطاولات عن بعضها بمسافة مترين على الأقل.

ومن المقرّر كذلك أن يكون لمطعم تروفايTrouvaille 3 فروع في دبي مع نهاية العام، وهي مركز بيسترو الرئيسي في الجداف، ومنافذ المقاهي في مركز كليمنصو الطبي في مدينة دبي الطبية، والفرع الثالث في مركز دايناميك للتدريب المتقدم في دبي الجنوب.

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