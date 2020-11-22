مؤتمر «بيوند تومورو» يبحث من دبي الاستعداد للمستقبل وفرص النمو في ظلّ البيانات

المصدر: دبي ـ البيان

تعتزم «ساس»، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال التحليلات والذكاء الاصطناعي، تنظيم مؤتمر «بيوند تومورو» الذي سيقام عبر الإنترنت، وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ غداً من دبي وتستمر حتى 25 نوفمبر، ويجمع عدداً كبيراً من أبرز المنشآت وأهمّ رجال الأعمال من جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية وروسيا وتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويأتي تنظيم المؤتمر استجابة لمتطلبات المنشآت بشأن الاستراتيجيات والأساليب الجديدة الرامية للتغلّب على آثار الجائحة وضمان التكيّف مع الظروف الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال شكري دبغي نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن العالم يتغير باستمرار، مشيراً إلى أن المنشآت «تكافح من أجل تجاوز المعيقات والمضيّ قُدماً في خضمّ التعقيدات المحيطة بالمنظومة الاقتصادية المعقدة». وأضاف: «واجهنا منذ بداية العام تكيُّفاً سريعاً مع العمل عن بُعد، وشهدنا تغيّرات غير مسبوقة في سلوك العملاء، مع تنفيذ العديد من الحكومات حول العالم تغييرات تنظيمية».

وأوضح دبغي أنه كان لا بد للمنشآت من إجراء تعديلات في الاستراتيجيات الموضوعة في بداية العام، مشيراً إلى أن السؤال الأهمّ الآن يكمن في كيفية الانتقال من الاستجابة إلى المبادرة. ومضى إلى القول: «من المهمّ أن تتمتع المنشآت بالقدرة على التكيّف مع احتياجات السوق سريعة التغيّر، وتوظيف النماذج التحليلية بسرعة، واتخاذ قرارات الأعمال بناءً على الرؤى التي تقدمها نتائج تحليلات البيانات، للتمكّن من تجاوز الأزمات وتحقيق الازدهار في الواقع الراهن».

ويمكن للحضور المشاركين في مؤتمر «بيوند تومورو» المرتقب اختيار المحتوى الذي يرغبون بمتابعته من بين مجموعة من المحتوى المتنوع والمتاح في مساحات تفاعلية ومناطق للتواصل، ما يمكّنهم من تشكيل برنامجهم الخاصّ. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كلمات مهمة يلقيها مفكرون ملهمون من أصحاب الرؤى، وجلسات حوار تتناول أحدث التوجهات، وجلسات تخصصية لعلماء البيانات، فضلاً عن فرص التبادل المعرفي المتخصصة، وورش التنفيذيين، والجلسات الأكاديمية والتعليمية المخصصة لتعزيز المسارات المهنية، إضافة إلى منصات للألعاب والعروض التجريبية.

ومن المنتظر أن يعرض المتحدثون في المؤتمر حالات واقعية تمكّنت خلالها حلول «ساس» من مساعدة المنشآت في تحويل كميات لا تُحصى من البيانات إلى رؤى متعمقة مفيدة عادت عليها بالنفع المادي، بجانب الممارسات التي مكنتها من المضي قدماً بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها.

وتضمّ قائمة أبرز المتحدثين المشاركين في مؤتمر «بيوند تومورو»، المؤلف المعروف والمخترع وخبير استشراف المستقبل ريمون كورزويل، والمؤسس المشارك لشركة «نكسوركس» والمتحدث والمؤلف الشهير ريك فيرا، وخبير رصد التوجهات واستشراف المستقبل والسايبورغ ريتشارد فان هويدونك.

ومن أهمّ المتحدثين كذلك من شركة «ساس»، جيم غودنايت الرئيس التنفيذي، وأوليفر شابينبيرجر النائب التنفيذي للرئيس ورئيس العمليات ورئيس التكنولوجيا، إضافة إلى شكري دباغي نائب الرئيس الإقليمي للشركة.

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