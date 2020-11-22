«بلانت وير»: شواطئ دبي ضمن الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير لموقع «بلانت وير» أن شواطئ دبي تعتبر ضمن الأفضل عالمياً. وقال التقرير إن دبي معروفة كوجهة سفر فاخرة، كما أنها موطن لأميال وأميال من الشواطئ الرملية البيضاء والتي تطل على الخليج العربي، مما يحول المنطقة إلى وجهة منتجع شاطئية حقيقية.

وأضاف التقرير: على الرغم من أن العديد من الشواطئ خاصة ومرتبطة بالمجتمعات السكنية أو الفنادق الفاخرة، فقد حرصت الحكومة على توفير عدد كبير من الشواطئ العامة. ومعظم شواطئ دبي اصطناعية، لذا فهي مسطحة وعريضة ورمالها بيضاء ناعمة.

وأضاف أن موسم الازدحام هو فصل الشتاء، حيث يتوافد الكثير من السياح من أوروبا هربًا من البرد، وهي بمثابة منتزهات راقية ومجهزة بكل مقومات الترفيه بما فيها مولدات الرياح، وبطاريات شمسية لشحن الهواتف الذكية، وغرف ذكية لخلع الملابس، ووضع الموقع قائمة بأفضل الشواطئ في دبي، تصدرها جميرا بيتش ريزيدنس. ولا يزال أكبر شاطئ في دبي هو الأفضل. ويمتد شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس الضخم على طول منطقة جي بي ار. على الرغم من أن بعض الأجزاء مخصصة للفنادق، إلا أن معظمها مفتوح على مصراعيه. وحديقة شاطئ الجميرا. وهي حديقة على شاطئ البحر ومنطقة ترفيهية قريبة جدًا من وسط مدينة دبي. وشاطئ أم سقيم وهو شاطئ آخر عريض ومنبسط على طول الساحل، حيث يقع برج العرب في شبه جزيرة صغيرة خاصة به في البحر.

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