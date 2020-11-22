جمارك دبي تنجز 688 ألف مطالبة بـ4.6 مليارات درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمارك دبي إنجاز 688.201 ألف مطالبة بقيمة 4.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتمكّن منصة «نظام إعادة التأمينات الذكي» المبتكرة العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال الأسبوع، وهو ما يوفّر وقت وجهد العميل ويخفّض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلّص على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: الأداء والأرقام التي تحققها الدائرة في قطاعاتها الجمركية والتي يتم الإعلان عنها تؤشر إلى تعافي القطاع التجاري بشكل سريع من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشدداً على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والحزم التحفيّزية التي وجه بتنفيذها والتي وصلت إلى 6.8 مليارات درهم دفعت عجلة الاقتصاد الوطني، ووفّرت دعماً فورياً وقوياً للشركات والمستثمرين، وهو ما نلمسه في قوة التجارة الخارجية لإمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 551 مليار درهم، وعدد المعاملات الجمركية للفترة نفسها والتي تجاوزت 7.2 ملايين معاملة.

تأمينات مستردة

وأضاف: بلغت قيمة التأمينات المستردة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر نحو 3.5 مليارات درهم. وفيما يخص عمليات المقاصة الإلكترونية فقد سجل عدد مطالبات التحويل الآلي المباشر المعتمدة 76.391 ألف مطالبة بقيمة رسوم جمركية محوّلة بلغت 382 مليون درهم للفترة ذاتها، وتسهم عملية إغلاق طلبات رد التأمينات نحو توفير السيولة للشركات واستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة في الدولة. وأدت التحسينات التي تم إدخالها على منصة نظام إعادة التأمينات الذكية إلى إعادة التأمينات والضمانات للعملاء بسرعة ودقة وشفافية، ويدعم النظام العديد من القدرات الوظيفية، منها تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال الأسبوع، ووحدة مركزية لمعالجة المطالبات.

زيادة الإنتاجية

ومع تبني هذا النظام الذكي الشامل، زادت الإنتاجية في تخليص الشحنات قليلة المخاطر بنسبة 98% من المعاملات عن البضائع المحلية، وأصبح بالإمكان تطبيق عملية إعادة التأمين الآلية على جميع الصادرات والواردات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وقال محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: سجلت إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة وبالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة، التي استثمرت فيها الدائرة، حيث يعد نظام «إعادة التأمينات الذكي»، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ابتكاراً متطوراً تقنياً، ما أدى إلى تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء وللدائرة على حد السواء، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعد أول دائرة جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً.

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