مستقبل التكنولوجيا المالية يتصدر محاور «فينتك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينطلق مهرجان «فينتك أبوظبي» في نسخته الرابعة افتراضياً بعد غد ويستمر 3 أيام. ويجمع «فينتك أبوظبي» في دورته هذا العام أكثر من 7500 مشارك ومؤثر من قطاع التكنولوجيا المالية إلى جانب 150 متحدثاً من أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديميين والمبتكرين لمناقشة تحول المشهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة.

ويقام مهرجان فينتك أبوظبي هذا العام افتراضياً عبر الوسائل الرقمية حرصاً على سلامة الضيوف وكل أفراد المجتمع، وبإمكان المهتمين متابعة تفاصيل الحدث من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويبحث المهرجان مستقبل التكنولوجيا المالية من خلال جلسات النقاش وورش العمل والحوارات المنضوية تحت مظلته، والتي تضم أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية لمناقشة 10 مواضيع رئيسية، تتمثل في «الخدمات المصرفية المفتوحة والتنظيم والحوكمة والمدفوعات والاستثمار والاتصالات التسويقية وإدارة علاقات العملاء والتكنولوجيا التحويلية والاستدامة والأمن السيبراني والنظم البيئية للأعمال والخدمات المصرفية الرقمية».

وقال ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن «فينتك أبوظبي» ساهم منذ انطلاقه في العام 2017 في تقديم مبادرات رائدة تدعم نمو الشركات الناشئة والخدمات المالية، وأصبح المنصة الرئيسية المختصة في التكنولوجيا المالية، والتي تعكس مكانة أبوظبي والدولة شريكاً ومنصة للابتكار والأبحاث وتطوير المواهب والتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منصة عالمية

وأصبح فينتك أبوظبي خلال 4 سنوات منصة عالمية للتعاون تجمع رواد الفكر والأعمال من كل أنحاء العالم وصناع السياسات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والمستثمرين والأكاديميين لمناقشة المواضيع التي تشكل الاقتصاد الرقمي في المستقبل، بما يرسّخ مكانة سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي وجهة مفضلة للشركات الناشئة والأكثر ابتكاراً وللمؤسسات المتقدمة في المجال التكنولوجي.

تنوع المقومات

ومن أهم مميزات مهرجان فينتك أبوظبي تنوع المقومات الرامية إلى تعزيز تأثيره وتشمل: تحدي الابتكار السنوي الذي يدعو للمهرجان مجموعة من أبرز المواهب الجديدة في التكنولوجيا المالية عالمياً لمناقشة المشكلات التي تطرحها المؤسسات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى جوائز المهرجان، حيث يتم عرض وتقدير أفضل ابتكارات التكنولوجيا المالية عالمياً ضمن فئات ملهمة عدة إضافة إلى مبادرة فينتك 100 التي تستعرض أهم ما تقدمه الشركات المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، حيث تتيح فرصة نادرة للارتباط والتواصل مع الشركاء المحتملين.

يجمع تحدي الابتكار أبرز المواهب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى مواجهة التحديات الحقيقية التي تطرحها الشركات الرائدة، أما هذه الدورة فيدعو تحدي الابتكار إلى تطوير حلول إثبات المفاهيم للابتكارات التي ستعزز من مستوى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كون هذه الشركات تعد شريكاً استراتيجياً أساسياً ضمن خطط دولة الإمارات لتحقيق التحول والتنويع الاقتصادي ويحصل الفائزون المختارون في تحدي الابتكار على منحة تمويلية قدرها 20 ألف دولار، بالإضافة إلى منحة تمويلية تصل إلى 40 ألف دولار مقدمة من سوق أبوظبي العالمي ودعوة لتأسيس أعمالهم في جزيرة المارية بأبوظبي.

فينتك 100

ويعرض فينتك 100 أبرز الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، وسيتيح التواصل مع المستثمرين والمبتكرين الرائدين في الصناعة والشركاء المناسبين من أجل تحقيق التعاون وتوسيع نطاق الابتكارات.

جوائز

وتعود جوائز فينتك أبوظبي للعام الثاني على التوالي لترفع معايير التميز والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتشجع وتدعم المواهب في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقسم الجوائز هذا العام إلى الفئات التالية: أفضل مؤسس شركة تكنولوجيا مالية من الإمارات وأفضل شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية والمواهب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وأفضل القادة في مجال التكنولوجيا المالية، وأفضل شركة تكنولوجيا مالية في الأسواق الناشئة، ومسرّع التكنولوجيا المالية، وبرنامج الابتكار المؤسسي للتكنولوجيا المالية، وامرأة العام في مجال التكنولوجيا المالية.

وسيعقد المنتدى الحكومي الذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش والطاولة المستديرة بين صناع السياسات العالمية والإقليمية والهيئات التنظيمية المالية من أجل مناقشة أبرز المسائل المتعلقة بالسياسات العامة حول التقنيات التحويلية.

حلقة الشباب

ينظم «فينتك أبوظبي» حلقة الشباب، وذلك من خلال الجمع بين الجيل القادم من نجوم التكنولوجيا المالية، حيث تسعى حلقة الشباب إلى تمكين جيل الشاب في الإمارات من لعب دور رئيسي في مستقبل التكنولوجيا المالية وتحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال.

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