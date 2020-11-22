عروض خاصة في فنادق الدولة لعطلة «اليوم الوطني»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

يكثف القطاع الفندقي في الدولة، استعداداته لعطلة اليوم الوطني، عبر تقديم مجموعة من العروض المغرية، تشمل خصومات على أسعار الغرف والمطاعم، تصل إلى 49 %، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 49، إضافة إلى عروض القيمة المضافة، التي تستهدف استقطاب العائلات المحلية.

وقال مديرون في فنادق بالدولة، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن التوقعات ترجح ارتفاع نسب الإشغال خلال عطلة اليوم الوطني إلى أكثر من 90 %، وقد تصل إلى 100 % في الفنادق الشاطئية، والتي تقع بالقرب من المراكز التجارية، وذلك بهدف الاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مختلف أنحاء الدولة، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة.

وأشار هؤلاء إلى وجود مؤشرات إيجابية على تعافي القطاع السياحي والفندقي في الدولة، وسط توقعات بعودة النشاط بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على الحصة الأكبر من نسب الإشغال الفندقي في الوقت الراهن.

سلامة

وقال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة «روتانا» للفنادق، إن الاستعدادات في فنادق المجموعة لليوم الوطني، جارية على قدم وساق، حيث أطلقت فنادق ومنتجعات روتانا في الإمارات، عروضاً متعددةً، توفر خصومات 30 % للإقامة في جميع الفنادق. كما تغطي المأكولات والمشروبات للاحتفال مع المواطنين والمقيمين في الدولة بهذه المناسبة العزيزة.

وتوقع النويس نسب إشغال مرتفعة في الفنادق والمنتجعات التابعة للمجموعة، خلال عطلة اليوم الوطني، مشدداً على أن جميع فنادق المجموعة تخضع لبرنامج «عالم روتانا الآمن»، لضمان صحة وسلامة النزلاء، مشيداً بجهود الحكومة في مواجهة الجائحة، واتخاذ العديد من القرارات لدعم القطاع السياحي والفندقي في الدولة. وأشار إلى أن السياحة الداخلية، من أهم ركائز السياحة في الدولة في الوقت الحالي، مع زيادة إقبال المواطنين والمقيمين في الدولة على الفنادق، نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، وأسهمت في عودة السياحة الداخلية، التي تعتبر المحرك الأول للنشاط السياحي حالياً.

استعدادات

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن الاستعدادات لليوم الوطني، تجري على قدم وساق، من خلال مجموعة من العروض، تشمل خصومات بنسبة 49 % على الإقامة في عدد من الغرف، وأيضاً على أصناف من قائمة الطعام، بمناسبة الاحتفالات الوطنية، متوقعاً أن تستحوذ السياحة الداخلية على نصيب الأسد من الإشغال.

كما توقع إسماعيل أن ترتفع نسب الإشغال لتتجاوز 90 %، وقد تكون كاملة في الفنادق الشاطئية، في ظل رغبة المقيمين في الاستمتاع بالأجواء والطقس المميز في هذه الفترة من العام بالدولة، مشيراً إلى أن الإجازة الطويلة، والتي ستصل إلى 5 أيام متتالية، ستنعش القطاع الفندقي، وأيضاً قطاع الضيافة والمطاعم بشكل عام، خصوصاً في ظل اطمئنان النزلاء إلى الإجراءات والتدابير الوقائية المطبقة في جميع المرافق الفندقية بالدولة.

تحسن

من جانبه، قال خالد إبراهيم زكي مدير عام المنطقة لفنادق «كراون بلازا» دبي، و«كراون بلازا» أبوظبي، و«هوليداي إن»، إن هناك تحسناً ملحوظاً لنسب الإشغال بفنادق الدولة في الوقت الحالي. ويتوقع ارتفاع معدلات الإشغال خلال عطلة اليوم الوطني في ظل وجود العديد من العروض والخصومات لجذب المقيمين والمواطنين، الذين يستحوذون في الفترة الحالية على النصيب الأكبر من السياحة الداخلية.

وأوضح أن من بين عروض كراون بلازا دبي في اليوم الوطني ليلية مجانية لكل ليلة مدفوعة، وتشمل الإقامة وجبة الإفطار لشخصين بالغين وطفلين، وهناك خصم 25 % بمطاعم الفندق، إضافة إلى عدة مميزات أخرى، منها تسجيل المغادرة المتأخرة مجاناً حتى السادسة مساءً، ومرونة إلغاء الحجز في نفس اليوم.

نشاط

وقال محسن الشيمي مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إنه من المتوقع أن تشهد فنادق الدولة إقبالاً كبيراً خلال عطلة اليوم الوطني، والتي ستصل إلى 5 أيام. وهو ما نتوقع معه زيادة في الطلب على الإقامة الفندقية، وبالتالي، سيعزز ذلك انتعاش ونشاط حركة السياحة في الدولة.

وأضاف الشيمي أن فنادق سانت ريجيس الكورنيش والسعديات، ومنتجع الوثبة الصحراوي، أطلقت عروضاً مميزة، وأسعاراً خاصة للغرف والمأكولات والمشروبات، بخصومات تتماشى مع الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني وتقديم قوائم الطعام بأسعار خاصة.

احتفالات

من جهتها، توقعت بانة طوقان مدير إدارة المبيعات والتسويق في «روزوود» أبوظبي، استمرار نمو الطلب على القطاع الفندقي بالدولة، خلال الأشهر القادمة، خصوصاً في ظل وجود العديد من الأعياد، ومنها اليوم الوطني، ورأس السنة الميلادية، مشيرة إلى تقديم عروض وخصومات حصرية، تشمل ثلاث ليالٍ بسعر ليلتين فقط، إلى جانب ترقيات للمقيمين في الدولة.

وأضافت طوقان أن الخصومات تشمل كذلك تناول الحلويات، والاستمتاع بخصم 49 % لمدة أسبوع، متوقعة أن تعزز هذه العروض معدلات الإشغال في الفندق، مع قضاء العائلات المواطنة والمقيمة الإجازة في الدولة>عروض

وقالت اوسكانا فيتكوفسكا مديرة التسويق بفندق الميدان، إن الفندق يطرح مجموعة من العروض والخصومات، والتي ستشمل احتفالات اليوم الوطني، بهدف قضاء أمتع الأوقات في دبي، مع الاستمتاع بسباقات الخيل، وعروض المأكولات والمشروبات، مشيرة إلى أن العروض تشمل قضاء 4 ليالٍ بسعر 3 ليالٍ فقط.

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