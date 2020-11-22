افتتاح «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

حددت سلسلة هيلتون العالمية للفنادق الشهر المقبل موعداً لافتتاح فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»، الذي يسجل أول حضور لوجهات علامة دبل تري من فئة الخمس نجوم في دبي، ويقع الفندق المكون من 458 وحدة فندقية في قلب منطقة دبي التاريخية، ليشكل رابع وجهات دبل تري باي هيلتون في دبي، وسادس فنادق العلامة في الإمارات.

يضم الفندق 327 غرفةً وجناحاً بتصاميم تلبي احتياجات الزوّار من السياح وروّاد الأعمال على حدّ سواء، و131 شقة مفروشة لتجارب الإقامة القصيرة والطويلة مع خيارات المعيشة المجهزة بالكامل. سيشكل الفندق على 23 طابقاً جسراً يربط بين المنطقة العصرية والتاريخية في دبي.

وقالت سيربل جوني، مدير عام فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»: «تواصل دبي إبهار العالم مع افتتاح وجهات فندقية رائدة، ويشكل «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»، إضافةً تثري قطاع الضيافة بالمدينة، ومن موقعه كأول فندق 5 نجوم يندرج تحت مظلة دبل تري باي هيلتون، نفخر بأن نكون أحدث الوجهات التي ترسي اسم العلامة في قلب المنطقة التاريخية والثقافية بدبي.

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