«ويجو»: زيادة كبيرة متوقعة بالسفر في عطلة اليوم الوطني

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقعت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، زيادة كبيرة في حركة السفر من وإلى الإمارات خلال عطلة اليوم الوطني الـ49 للدولة.

وذكرت الشركة لـ«البيان الاقتصادي»، أن الإمارات تربّعت على قائمة الدول الآمنة للسفر والأكثر جذباً للسياح من جميع أنحاء العالم، نتيجة تبنيها أعلى معايير السلامة لتعزيز ثقة المسافرين في ظل جائحة «كوفيد-19».

وقال مأمون حميدان المدير العام للشركة، إن عمليات البحث عن السفر في الإمارات خلال فترة العيد الوطني شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وتخطت 50000 عملية بحث ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم مع اقتراب إجازة اليوم الوطني.

وأفاد بأن الهند تصدرت قائمة الوجهات التي يتم البحث عنها للسفر من الإمارات بنسبة 25%. وأوضح أن السياحة الداخلية في الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 18% ومصر 13% وتركيا 4% والمغرب 3% والفلبين والأردن ولبنان بنسبة 2% لكل منها، والباقي موزع على دول أخرى.

نموذج

وأكد أن تربع الإمارات على قائمة البلدان والمناطق الأكثر جذباً للسياح من كل أنحاء العالم يرجع إلى ما تتمتّع به من مقوّمات تجمع بين الراحة والترفيه والسياحة في آنٍ واحد، لافتاً إلى أن نجاح القطاع السياحي في الدولة يعتبر نموذجاً يحتذى به بين العديد من الدول. وأضاف أن من أبرز المزايا التي وضعت الإمارات ضمن أكثر الدول أماناً للسفر في العالم هي اتخاذ التدابير الاحترازية التي تتوافق مع أعلى معايير السلامة لتعزيز ثقة المسافرين في كل مراحل السفر والقدرات الهائلة التي وظفتها الدولة في تعاملها مع جائحة «كوفيد- 19».

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