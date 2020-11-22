حاضنة ابتكارات إسرائيلية تستهدف شراكات في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة مايكروديل الإسرائيلية القابضة، عزمها بدء جولة مفاوضات مع شركات إماراتية متخصصة في قطاعات الطب والرعاية الصحية والثروة السمكية والترفيه والمنتجات الاستهلاكية، بهدف إقامة شراكات نوعية، تقوم على توظيف التقنيات الثورية الحديثة، وتبادل الخبرات في تلك المجالات.

وقال يوسي دي ليفي مؤسس مايكروديل القابضة المخترع، إن مايكروديل تعد من أبرز الحاضنات العالمية للابتكارات، وتمكنت من تحويل عشرات الابتكارات والاختراعات من مجرد أفكار إلى حقائق، غيرت وجه العديد من الصناعات، إذ تقوم الحاضنة بتوفير كل أسباب الدعم المالي والمعنوي للمخترعين المبدعين، وترافقهم من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج والتسويق. وأضاف أنه يؤمن بوجود فرص حقيقية للتعاون المشترك بين مايكروديل القابضة، وبين الشركات الإماراتية، انطلاقاً من تنامي العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الإمارات دولة بارزة في مجال طرق أبواب المستقبل، وتوظف التقنيات الحديثة غير المسبوقة في كل مناحي الحياة، وهو ما يجعل فرص التعاون المشترك بين الفاعلين في المجال الطبي مع حاضنة ما يكروديل للابتكارات، كبيرة وسانحة على المديين القصير والطويل.

وأشار إلى أن الحاضنة تنشط في مجالات متعددة، ولديها منتجات مبتكرة، منها تكنولوجيا التنظيف وأنظمة ترشيح حيوي، تستبدل المرشحات الحيوية باهظة الثمن لأنظمة المياه (خاصة في تربية الأحياء المائية)، بكبسولات ذات ثقوب دقيقة. وSea Dream fisheries، والتي تقوم بتطوير أحواض برية للاستزراع السمكي، باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك أحواض أسماك الباراموندي، التي تبلغ طاقتها 1000 طن، والتي تم إنشاؤها في وسط الصحراء. أيضاً لدى الحاضنة ملاعب ABA Science العلمية، التي تجمع بين الملاعب المبتكرة والتفاعلية، وبين المتعة التقليدية في الهواء الطلق، وممارسة العلوم التجريبية، والحفاظ على البيئة والعلوم الكونية (تم بالفعل إقامة عشرات الملاعب في إسرائيل، وهي تتوسع الآن إلى أوروبا والولايات المتحدة). وكرسي MiniMax، وهو عبارة عن كرسي تلسكوبي خفيف الوزن وقابل للطي، والذي يمكن طيه على هيئة قرص صغير، وحمله بسهولة، باستخدام حزام الكتف.

وتشمل الشركات الأخرى العاملة في المجال الصحي والطبي Novocare، وهي عبارة عن منظومة طبيعية 100 ٪، ونباتية وجافة، وسهلة الاستخدام لعلاج الشعر. وكذلك Corsens Medical، هو جهاز محمول لإنقاذ الحياة، يمكّن الأطباء من ملاحظة النوبات القلبية بشكل فوري، بواسطة أجهزة استشعار صوتية وميكانيكية. وMeniMed، وهو جهاز للإجراءات الجراحية طفيفة الاختراق.

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