39 مليار درهم صادرات الإمارات للدول العربية في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تجاوزت قيمة الصادرات الوطنية لدولة الإمارات إلى الدول العربية نحو 39 مليار درهم بوزن إجمالي 19.4 مليون طن في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصائيات، التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن المعادن الثمينة احتلت المرتبة الأولى في قائمة أهم السلع الوطنية المصدرة للدول العربية خلال النصف الأول بنحو 5.88 مليارات درهم وبوزن 497 طناً، يليها التبغ وأبدال تبغ مصنعة 4 مليارات بوزن 51.44 ألف طن، ثم اللدائن ومصنوعاتها 2.59 مليار بوزن 425.3 ألف طن.

وفى المركز الرابع جاء النحاس ومصنوعاته 2.49 مليار درهم بوزن 106.4 آلاف طن، ثم آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها 2.27 مليار بوزن 33.8 ألف طن، ثم مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ) 2.15 مليار بوزن 293.04 ألف طن، إضافة إلى 1.34 مليار درهم وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بوزن 359.5 ألف طن، و1.3 مليار درهم للحديد والصلب (فولاذ) بوزن 600.5 ألف طن.

وعلى صعيد الواردات من الدول العربية بلغت قيمتها 34.9 مليار درهم بوزن 16.34 مليون طن تصدرها الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 11.2 مليار درهم بوزن 6.99 مليارات، ثم المعادن الثمينة 9.44 مليارات، واللدائن ومصنوعاتها 1.99 مليار درهم، والحديد والصلب 1.57 مليار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بنحو 1.17 مليار، والألبان ومنتجات صناعة الألبان وبيض طيور وعسل طبيعي 772 مليون درهم.

وعلى صعيد السلع المعاد تصديرها للدول العربية خلال النصف الأول فبلغت 76.87 مليار درهم بقيمة 4.68 ملايين طن تصدرها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 24.37 مليار درهم.

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