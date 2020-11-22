«فيتش»: الطلب على النفط مهيأ لانتعاش كبير

المصدر: دبي - وائل الخطيب

من المرجح أن ينتعش الطلب على النفط الخام العام المقبل بعد الأنباء الواعدة حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية.

وفي أحدث تقرير لها عن استراتيجية السلع العالمية، أشارت وكالة التصنيف إلى أن الفرص القوية للقاح ضد جائحة «كوفيد-19» في الحصول على موافقة طارئة قريباً كعامل رئيسي لتعافي الطلب العالمي على النفط.

كما أشارت «فيتش» إلى خطط «أوبك+» لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط عند مستويات التقييد الحالية. وقد دعت الخطط الأولية للمجموعة إلى خفض نحو 7.7 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية 2020.

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