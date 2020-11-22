41.8 ملياراً نمو استثمارات البنوك في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها الإجمالية إلى 440.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 10.5 % منذ مطلع العام الجاري أو ما يعادل 41.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن البنوك رفعت استثماراتها على أساس سنوي بنسبة 10.9% مقارنة بنحو 397.3 مليار درهم في سبتمبر 2019، وعلى أساس شهري بنحو 1.2% مقارنة بنحو 435.5 ملياراً في أغسطس السابق عليه.

واستحوذت سندات الدين وهي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 63.3% بما يعادل 279 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.8% مقابل 276.8 ملياراً في أغسطس وارتفاع 12.2% على أساس سنوي مقابل 248.6 ملياراً في سبتمبر 2019، و13.4% نمواً منذ بداية العام مقابل 246.1 ملياراً في نهاية ديسمبر الماضي.

وحازت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على نحو 23.5% بما يعادل 103.7 مليارات في نهاية سبتمبر الماضي بنمو على أساس شهري 3.3% مقابل 100.4 مليار في أغسطس السابق عليه، وبزيادة 10.2% على أساس سنوي مقابل 94.1 ملياراً في سبتمبر 2019، وبزيادة 4.6% منذ بداية العام مقابل 99.1 ملياراً في نهاية العام الماضي. كما ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً بأكثر من 19 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مع ارتفاع تمويلات العقارات والنقل والشحن والزراعة في مقابل تراجع التجارة والتصنيع، وفق إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الائتمان المحلي إلى 1.611 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي مرتفعاً من 1.592 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 1.2%، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنحو 2.9% مقارنة بنحو 1.565 تريليون درهم في سبتمبر 2019، بينما انخفضت على أساس ربعي بنحو 0.9% مقابل 1.626 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي.

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