شراكة بين «أڤيڤا» و«إنتربرايز بزنس سولوشنز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية، توقيع شراكة استراتيجية لإعادة البيع مع شركة إنتربرايز بزنس سولوشنز لكل من أسواق الإمارات والكويت والبحرين وعُمان. وقال طارق أسلم، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أڤيڤا: تعدّ أڤيڤا أول شركة في قطاع البرمجيات الهندسية والصناعية بالشرق الأوسط تتعامل بشمولية مع كافة مقومات التحول الرقمي من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التي تحقق الكفاءة وتعزز القيمة وتعمل على تمكين الناس طوال فترة حياة الأصول الرأسمالية وسلاسل القيمة التشغيلية.

وتقدم أڤيڤا البرمجيات الصناعية المبتكرة لتحويل القطاعات المعقدة، مثل النفط والغاز والإنشاءات والهندسة والأعمال البحرية والمرافق. وتستفيد الإمكانات المتميزة في مجموعة حلول الشركة من قوة التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والواقع المختلط والمحاكاة المتقدمة والحوسبة السحابية، كما أن حلول برمجيات أڤيڤا ومنصتها تسمح بتصميم وإدارة الأصول الصناعية المعقدة مثل محطات الطاقة ومصانع المواد الكيماوية ومحطات معالجة المياه ومصانع الأغذية والمشروبات – حيث تطبّق تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحويل تلك القطاعات رقمياً.

وقال إدمون شمّاس، رئيس شركة إنتربرايز بزنس سولوشنز ورئيسها التنفيذي: «تتناغم عروض أڤيڤا بشكل كامل مع مجموعتنا الحالية من التقنيات، مما يمكننا من استعراض حلول شاملة تساعد العملاء في تحقيق مخرجان الأعمال المرجوة».

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