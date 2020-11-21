انتعاش القطاع السياحي في أبوظبي خلال الربع الثالث 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم السبت، وجود بوادر انتعاش للقطاع السياحي في الإمارة. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي.

وأكدت الهيئة وجود مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2020، مع تسجيل زيادة بنسبة 46% في إيرادات الفنادق، ونمو بنسبة 95% في عدد النزلاء.

وقالت الهيئة إن تحسن الأداء جاء بفضل الجهود المتواصلة للدائرة لدعم السياحة الداخلية من خلال سلسلة من المبادرات مثل برنامج شهادة Go Safe، وحملتي "اكتشف المفاجأة" و "اكتشف أبوظبي".

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