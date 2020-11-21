افتتاح فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

حددت سلسلة هيلتون العالمية للفنادق الشهر المقبل كموعدٍ لافتتاح فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»، والذي يسجل أول حضور لوجهات علامة دبل تري من فئة الخمس نجوم في دبي، ويقع الفندق المكون من 458 وحدة فندقية في قلب منطقة دبي التاريخية، ليشكل رابع وجهات دبل تري باي هيلتون في دبي، وسادس فنادق العلامة في الإمارات.

يضم الفندق 327 غرفةً وجناحاً بتصاميم تلبي احتياجات الزوّار من السياح وروّاد الأعمال على حدّ سواء، و131 شقة مفروشة لتجارب الإقامة القصيرة والطويلة مع خيارات المعيشة المجهزة بالكامل. سيشكل الفندق على 23 طابقاً جسراً يربط بين المنطقة العصرية والتاريخية في دبي.

وقالت سيربل جوني، مدير عام فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»: «تواصل دبي إبهار العالم مع افتتاح وجهات فندقية رائدة، ويشكل «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير»، إضافةً تثري قطاع الضيافة بالمدينة، ومن موقعه كأول فندق 5 نجوم يندرج تحت مظلة دبل تري باي هيلتون، نفخر بأن نكون أحدث الوجهات التي ترسي اسم العلامة في قلب المنطقة التاريخية والثقافية بدبي.

ويقع فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» بجانب مركز برجمان للتسوق ومحطة المترو، ويعد فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» أحد مشاريع مجموعة عبد الواحد الرستماني، وهو يسجل أولى خطوات دخول المجموعة في قطاع الضيافة. ويحتضن فندق وشقق «دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير» 3 مطاعم إضافةً إلى 6 قاعات مخصصة للاجتماعات وصالة حفلات كبيرة وردهة تنفيذية وأحواض سباحة خارجية بما فيها مسبح للصغار، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل وغرف لعلاجات السبا.

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