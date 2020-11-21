غرفة الشارقة تستعد لإطلاق نسخة ثانية من «عروض التسوق» في 17 ديسمبر

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أنها تستعد لإطلاق النسخة الثانية من الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، التي نظمتها استثنائياً هذا العام بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة، وتعزيز حركة المبيعات والأسواق نتيجة تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد-19، بعد أن سجلت النسخة الأولى نجاحاً كبيراً في تحقيق مستهدفاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الغرفة مؤخراً برئاسة إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالإمارة، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية والداعمة للعروض من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

وناقش الاجتماع استعدادات المراكز والمحال التجارية على مستوى الإمارة لإطلاق النسخة الثانية من الحدث التجاري الأكبر من نوعه هذا العام، فضلاً عن استعراض موعد إطلاق النسخة الثانية من الحملة خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 لغاية 13 فبراير 2021، إلى جانب وضع التصور النهائي للجوائز المقدمة للمتسوقين ونسبة الخصومات التي ستقدم والفعاليات الترويجية والترفيهية التي ستشهدها هذه النسخة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً خلال مؤتمر صحفي.

دفعة قوية

وأكد إبراهيم راشد الجروان أن النسخة الجديدة ستشهد العديد من الامتيازات لمراكز التسوق منها خصم 50% على رسوم المشاركة وإعفاء المراكز والمحال التجارية في المنطقتين الشرقية والوسطى من الرسوم، إلى جانب إطلاق فعاليات مصاحبة ستكون إضافة نوعية للحدث وحافزاً لجذب المتسوقين والزوار للإمارة من مختلف إمارات الدولة، مع الحرص على تطبيق أقصى الاجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشاد مدراء المراكز وممثلوها بتعاون الغرفة مع مراكز التسوق في الإمارة وحرصها على إقامة الحملات الترويجية مؤكدين على أهمية التنسيق والتعاون المشترك والعمل معاً على إنجاح الفعاليات التسويقية وتنظيم برامج وأنشطة متنوعة وجديدة تعمل على تنشيط الحركة التجارية وتلبي احتياجاتهم.

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