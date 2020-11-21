سامسونج تساهم بتحقيق أهداف الإمارات للاستدامة عبر «التغليف المستدام» لأجهزة التلفاز

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سامسونج للإلكترونيات نجاح مبادرة «التغليف المستدام» التي أطلقتها في 2019، والهادفة إلى تخفيف بصمتها البيئية على نحو ملحوظ. وكانت العلامة التزمت في إطار هذه المبادرة، باستخدام مواد صديقة للبيئة لتعبئة وتغليف مجموعتها من أجهزة التلفاز Lifestyle. وتجسد نجاح هذه المبادرة في تعزيز جهود الاستدامة، وتطوير الوعي إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الفعال للموارد، والمساهمة في تحقيق الرفاهية البيئية حول العالم، مما أدى إلى فوزها بجائزة CES 2020 للابتكار.

وبدأت فكرة مبادرة «التغليف المستدام» عندما أعلنت سامسونج عن الحاجة لابتكار حلول خاصة لتطوير عبوات تغليف لأجهزة التلفاز من مواد قابلة للتدوير، واستخدامها في تصنيع منتجات ذات فائدة بدلاً من رميها. وقد أدت الجهود اللاحقة في هذا الاتجاه، إلى جانب إقبال المستهلكين، الذين يقتنون عناصر إضافية لتخزين ملحقات التلفزيون، وتعاونهم الناجم عن الرغبة في حماية البيئة، إلى ولادة هذا المفهوم وانتشاره ووضعه موضع التنفيذ على نطاق واسع.

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لأجهزة التلفاز والأجهزة الصوتية في سامسونج الخليج للإلكترونيات: يتجه المستخدمون في عالمنا المعاصر لشراء المنتجات التي تقدمها العلامات التي تشاركهم ذات القيم والمبادئ، ونحن نؤمن بأن مبادرة التغليف المستدام، ستؤكد للمستهلكين التزامنا لناحية تزويدهم بالمنتجات التي ترتقي بأنماط حياتهم، مع المحافظة على حماية البيئة. تعتبر الجهود الهادفة لتعزيز الابتكار الجماعي، والمساهمة في إلهام الناس لتكوين الأفكار الإبداعية وبالتالي تعزيز التميز العالمي والقدرة التنافسية، من الأهداف الأساسية لرؤية الإمارات 2021، ومن هذا المنطلق، تتوافق مبادرة سامسونج مع الأجندة الوطنية الإماراتية على نحو متكامل.

ويتم اعتماد مبادرة «التغليف المستدام»، لتغليف أجهزة تلفاز The Serif وThe Frame وThe Sero، بالمواد المصّنعة من الألواح الليفية المموجة الصديقة للبيئة. وتقدم سامسونج في هذا التغليف ابتكاراً مميزاً، يتمثل في استخدام تصميم المصفوفة النقطية، وهي مصفوفة نقش ثنائية الأبعاد، في كل جانب من جوانب عبوات التغليف الصديقة للبيئة، لتمكين المستخدمين من تقطيع ألواح العبوات على نحو أسهل وإعادة استخدامها لتصميم العديد من الأشياء الأخرى، كطاولة صغيرة أو منزل للحيوانات الأليفة.

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