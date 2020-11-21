«Captain Cook».. ساعة جديدة من البرونز فائق التقنية

المصدر: دبي-البيان

تتميز ساعة Captain Cook الجديدة من Rado والمصنوعة من البرونز والسيراميك فائق التقنية بجاذبيتها العالية. إنها ساعة قوية الشكل تم ابتكارها من خلال الجمع بين أقدم المواد التي صنعها الإنسان وأعجوبة الخامات الحديثة. يأتي الشكل الجميل للساعة من اللون الأخضر الغني والبرونزي الأرضي. وهذه ألوان من الطبيعة تبرز أفضل ما في بعضها البعض ويعمل كل منها على إبراز جاذبية اللون الآخر. إنها مجموعة رابحة تم تصميمها لتتجاوز اختبار الزمن والتفوق على كل الاتجاهات.

جسمها الملون بالشكل المثالي يجمع بين جسم الساعة البرونزي، والكريستال الصفيري الصندوقي، والطوق المحيط البرونزي مع تطعيم من السيراميك فائق التقنية وظهر تيتانيوم لجسم الساعة مع الكريستال الصفيري. ويضفي سوار الساعة الجلدي بلونه الأخضر الداكن لمسة نهائية مثالية على هذا النموذج رائع الجمال.

تتميز الساعة بسلاسة تشغيلها واتزانها الواضح بفضل قوتها المذهلة. ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى آلية الحركة 763 سويسرية الصنع من Rado التي توفر 80 ساعة من الطاقة الدقيقة قبل الحاجة إلى ارتداء الساعة أو ملئها.

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