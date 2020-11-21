«بينجارونج» يعيد افتتاح أبوابه بتصميم جديد

المصدر: دبي - البيان

بدأ بينجارونج، المطعم التايلاندي الراقي الذي يقع في الطابق 24 في فندق دوست ثاني دبي، استقبال زواره ابتداءً من 8 نوفمبر الجاري، ليتيح لهم الاستمتاع بإطلالاتٍ مذهلة على برج خليفة وأفق المدينة الخلاب. وتحمل وجهة تناول الطعام الحائزة عدة جوائز توقيع علامة دوست ثاني المميزة مع حضورٍ عالمي في أبوظبي وبانكوك وسيبو ودافاو والدوحة وغوام وهواهين والمالديف ومانيلا. ويقدم بينجارونج لضيوفه تجربةٍ استثنائية من خلال مجموعة من الأطباق المحضرة من أشهى المكونات والنكهات الطازجة والوصفات الأصيلة، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الجذابة والأجواء العصرية الساحرة في قلب المدينة النابضة بالحياة.

يأخذ مطعم بينجارونج زواره في رحلة استثنائية غنية بأشهى أطباق المطبخ التايلاندي الأصيل، والتي يعدها الشيف التايلندي المحترف، ويتشيت بانيو، وفريقه بعناية. ويشتهر المطبخ، الحائز جوائز، بتقديم مأكولات تجمع النكهات الخمس من الحلو والحار والحامض والمالح والكريمي باستخدام أجود المكونات الطازجة، حيث يتم إعداد كل طبق بعناية كبيرة لينال إعجاب الذواقة وعشاق الطعام. وينصح بينجارونج زواره ممن يستمتعون بمشاركة صور تجاربهم مع أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتذوق أحد الأطباق الخمسة التي نالت شعبية كبيرة على تطبيق إنستجرام، والتي يمكن التعرّف عليها من خلال الرمز المرفق بجوارها في قائمة الطعام. يتألق التصميم الجديد للمطعم بتدرجات الأزرق المخملي والأحمر الداكن في السقف، فيما تبرز الأعمدة والتفاصيل المعمارية بتوشيحات من اللون الأخضر والذهبي والأبيض ليعكس الإرث التايلاندي.

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