«اللولو» يفوز بجائزة الجودة

المصدر: دبي - البيان

حصلت سلسلة متاجر التجزئة لولو هايبرماركت على جائزة دبي للجودة المرموقة ضمن قطاع التجزئة في حفل توزيع جوائز تميز قطاع الأعمال (الدورة الـ 26)، وهي مبادرة تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.وسَلم علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، الجائزة إلى سليم أم أيه، مدير مجموعة اللولو، بحضور شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، وجيمس فارغيز، مدير اللولو الإقليمي في دبي.

وتعد اللولو العلامة التجارية الوحيدة في فئة الهايبرماركت الحاصلة على جائزة دبي للجودة.

وقال يوسف علي موسليام، الرئيس والعضو المنتدب للمجموعة: « التكريم بمثابة محفز لنا لتقديم العديد من الابتكارات الجديدة واستكشاف فرص الأعمال لدعم الاقتصاد وتمكين الناس، وتشجيعنا على تحقيق المزيد من التميّز في توفير تجربة تسوق عالمية».

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