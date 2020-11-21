12.8 ملياراً مكاسب الأسواق في أسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 12.8 مليار درهم في تداولات الأسبوع المنصرم مدفوعة بجملة من المحفزات في مقدمتها نهاية ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية بأكبر من المتوقع، والأنباء عن التوصل للقاح جديد ضد «كوفيد 19»، ما عزز عمليات الشراء، لا سيما من قبل الأجانب والمؤسسات. وتصدرت أسهم العقار المشهد بعد تحقيقها مكاسب شبه جماعية على وقع التفاؤل بالمشاريع والاستثمارات المتوقعة في سيتي سكيب دبي.

وصعد سوق دبي 2.35%، وهي ثاني أكبر وتيرة صعود بالنسبة المئوية خلال شهر نوفمبر الجاري، ليصل إلى 2316.11 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات والسلع والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.19% عند 4913.71 نقطة بدعم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

سيولة أسبوعية واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 4.4 مليارات درهم منها 1.3 مليار في دبي و3.12 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 1.7 مليار سهم موزعة بواقع 895.2 مليوناً في دبي و868.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 33.5 ألف صفقة. واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الدار» على نحو 23% من السيولة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»: «حققت الأسواق الإماراتية مكاسب إضافية خلال الأسبوع مع استمرار الأسواق في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعومة بالإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال ضد «كوفيد 19» وهو ما كان له الأثر الكبير على معنويات المستثمرين.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»: إن استقرار أسعار النفط وصعودها أخيراً كان له أثر إيجابي أيضاً وذلك مع توقعات بأن يرتفع الطلب مجدداً في الفترة القادمة ومع دراسة أوبك+ لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى الربع الأول من العام المقبل، كذلك عكس التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل فيتش، قدرة الدولة على تجاوز التحديات التي خلفتها الجائحة ومواصلة النمو، إضافة إلى التوقعات من قبل العديد من المؤسسات بأن تتعافى الأسواق الإماراتية بشكل جيد الفترة القادمة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.49% و«دبي الإسلامي» 0.47%، ونما قطاع العقار 5.58% بفعل صعود «إعمار العقارية» 6.64% و«إعمار مولز» 7.19% و«داماك» 4.72% و«إعمار للتطوير» 2.92% و«ديار» 3.32% و«الاتحاد العقارية» 2.34%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.22% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.85% و«سوق دبي المالي» 2.05% و«شعاع كابيتال» 2.72%، وزاد قطاع النقل 0.76% مدفوعاً بمكاسب «العربية للطيران» 1.75% و«الخليج للملاحة» 2.28% فيما استقر «أرامكس».

تزعم «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 422.85 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 187.65 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 116.7 مليون درهم. وحقق «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع بنسبة 31.14%، تلاه «تكافل الإمارات» 11.89%، ثم «المدينة للتمويل» 8.57%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.2%، تلاه «سلامة للتأمين» 5.08%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 5%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 189.6 مليون درهم منها 169.7 مليوناً للأجانب و19.92 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 189.6 مليون درهم موزعة بواقع 18.24 مليوناً للعرب و171.39 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 1.6% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.1% و«أبوظبي الإسلامي» 0.22% فيما هبط «أبوظبي التجاري» 0.65%، وصعد قطاع العقار 7.41% مع نمو «الدار» 7.46% و«رأس الخيمة العقارية» 6.44%، وزاد قطاع الطاقة 1.79% مع ارتفاع «طاقة» 2.03% و«دانة غاز» 1.06% و«أدنوك للتوزيع» 2.37%.

وهبط قطاع الاتصالات 1.28% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الاستثمار 0.7% بعد هبوط «العالمية القابضة» 0.45% و«الواحة كابيتال» 4.55% فيما ارتفع «إشراق» 2.79%.

وهيمن «الدار العقارية»على النشاط مستقطباً 595.6 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 594.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 435.62 مليون درهم ليغلق عند 12.66 درهم. وحقق «بنك الشارقة» أكبر ارتفاع بنسبة 25.49% تلاه «أركان» 20%، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 12.75%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 22.18%، تلاه «أسمنت الخليج» 6.68%، ثم «أكسا للتأمين» 5%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 170.9 مليون درهم منها 164.84 مليوناً للأجانب و6.09 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، موزعة بواقع 10.83 ملايين للعرب و149.82 مليوناً للمواطنين.

شراء واستثمار

اتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين الأسبوع الماضي بصافي استثمار 1.072 مليار درهم موزعة بواقع 871 مليوناً في أبوظبي و201.5 مليون في دبي، فيما عمد المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 1.072 مليار درهم، منها 871 مليوناً في أبوظبي و201.5 مليون في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز