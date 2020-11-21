«تنظيم الاتصالات» تشارك في إطلاق مركز «أوراكل»

المصدر: دبي - البيان

شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الملتقى الخاص بتدشين مركز البيانات السحابية الإقليمي في دبي، الذي أطلقته شركة أوراكل العالمية، ويجسد هذا المركز أهمية الإمارات كمركز تقاطع للطرق الرقمية المحلية والإقليمية والعالمية.

ويأتي إطلاق هذا المركز في وقت تدخل فيه الإمارات حقبة جديدة نحو تكريس مكانتها مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، حيث المدينة الذكية وإنترنت الأشياء والتقنيات المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ملتقى افتراضي

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الافتراضي بارك حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لشركة «أوراكل» هذا الإنجاز، كما هنأهم على إنشاء مركز زايد للابتكار والذكاء الاصطناعي في الدولة، وهو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتولى إعداد جيل من قادة المستقبل الرقمي، وتدريب مئات الطلبة الإماراتيين على أحدث التقنيات الناشئة.

وأضاف: «كانت الإمارات على الدوام بيئة جاذبة للمشاريع العالمية الكبرى. وهي بقدر ما تفتح ذراعيها للشركات المرموقة، ولا سيما تلك الداعمة للتحول الرقمي، كي تنشئ مراكز إقليمية في الإمارات، فإنها تحرص في الوقت نفسه على أن توفّر المناخ الملائم للأفكار الخلاقة التي تنبت وتُزهر في الإمارات، لتصبح هي بدورها شركات عالمية. ولدينا كما تعلمون العديد من قصص النجاح العالمية التي نشأت هنا، ثم انتقلت إلى العالم لتكون شاهداً لا يقبل الدحض على ما تملكه دولة الإمارات من بيئة رقمية تتسع لكل صاحب فكر مستقبلي يرغب في تحويل أفكاره إلى مشاريع تعود بالنفع عليه وعلى الآخرين».

تبادل بيانات

وأكد ازدياد الطلب على التبادل الآني للبيانات بدرجة غير مسبوقة. وهو يتجه لمزيد من الارتفاع مع تنامي الحاجة للاتصال بين أعداد لا حصر لها من الأجهزة والأنظمة، وكل ذلك عبر سحابة الجيل الثاني التي تضم العديد من مراكز البيانات حول العالم، والتي ينضم إليها هذا المركز الجديد، وأضاف: «إن البيئة الرقمية التي نسعى إليها هي نتاج شراكة قوية وذات جذور ضاربة بين القطاعين العام والخاص. وهذه الشراكة تعدّ اليوم أحد الخصائص المهمة لعصر ما يسمى بالأمة الرقمية، حيث تتلاشى الفواصل والحدود بين الحكومة والقطاع الخاص، ويحل محلها التعاون لمصلحة الجميع».

وأكدت الهيئة أن إطلاق مراكز البيانات السحابية والخدمات السحابية في الدولة، يؤكد الدور الرائد والمكانة المركزية لدولة الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكونها أحد أهم المراكز الرئيسية العالمية في المنطقة للتحول الرقمي في كل القطاعات.

خدمات سحابية

ومن المتوقع أن تساعد هذه المراكز والخدمات السحابية المتطورة وذات الكفاءة والمرونة والسعة العالية في المنطقة، الشركات بشكل كبير على التحول الرقمي الكامل، مما يؤثر إيجابياً على جودة وتنافسية وكفاءة الخدمات التي توفرها هذه الشركات لمتعامليها، كما ستساهم هذه المراكز في تعزيز ثقافة الابتكار وخصوصاً ضمن فئة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لبناء خدمات ومنتجات رقمية تنافس عالمياً فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في الدولة في مجال تقنية المعلومات.

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