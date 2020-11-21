«دليفري هيرو الإمارات» ترفع إيرادات الاستحواذ بالمنطقة إلى مليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «كيه آر اشيا» الشبكي السنغافوري أن صفقات الاستحواذ التي أجرتها شركة «دليفري هيرو» الألمانية العملاقة في الإمارات خلال العامين الأخيرين كان لها أبرز الأثر في تعزيز انتشار الشركة في منطقة الشرق الأوسط ورفع مستوى إيراداتها السنوية المتولّدة عن عملياتها في المنطقة فقط، بحيث بات من المحتمل بقوة أن تبلغ هذه الإيرادات في نهاية العام الجاري المليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة العملاقة المتخصصة في خدمات توصيل الطعام ومنتجات البقالة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي تأسست في ألمانيا عام 2011.

ونشر الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية تقريراً عن صفقات الاستحواذ التي أجرتها «دليفري هيرو» في الشرق الأوسط منذ أن بدأت تنشط تجارياً في المنطقة العام الماضي، مع التركيز بصفة خاصة على الصفقات التي أبرمتها في الإمارات.

وذكر التقرير أن «دليفري هيرو» استحوذت بشكل مباشر على شركتين في الإمارات خلال العامين الماضي والجاري، إلى جانب صفقة استحواذ ثالثة بصفة غير مباشرة، وهي الاستحواذ على تطبيق «24 إتش. إيه إي» لخدمات توصيل الوجبات.

وأوضح أن أولى صفقتي الاستحواذ المباشر كانت الاستحواذ خلال العام الماضي على الوحدة التابعة للشركة الهندية الناشئة «زوماتو» في الإمارات. وتتخصص «زوماتو» في خدمات توصيل الطعام حسب الطلب عبر الهواتف الذكية. وبلغت قيمة الاستحواذ 172 مليون دولار، إلى جانب استثمار «دليفري هيرو» مبلغ 50 مليون دولار أخرى في أعمال «زوماتو» في أماكن أخرى من العالم.

وأضاف أن هذه الصفقة أضافت 1.2 مليون طلب إضافي للوجبات شهرياً إلى الطلبات التي تتلقاها كل أفرع «دليفري هيرو» على مستوى العالم.

وانتقل التقرير إلى الصفقة الثانية التي جرت في نهاية أغسطس وهي استحواذ «دليفري هيرو» على «إنستاشوب» المتخصصة في توصيل منتجات البقالة مقابل 1.32 مليار درهم «360 مليون دولار».

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