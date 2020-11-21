«كانون» توقّع اتفاقيات شراكة جديدة في الإمارات والعراق والكويت والأردن

المصدر: دبي - البيان

جددت شركة كانون الشرق الأوسط، التزامها بتطوير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توقيع أربع اتفاقيات شراكة جديدة في الإمارات والعراق والأردن والكويت. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء أزمة «كوفيد 19»، وتماشياً مع خطط الشركة لمواصلة الاستثمار وتعزيز عملياتها في المنطقة.

وتواصل «كانون الشرق الأوسط» تطبيق استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال تعزيز حضورها في مختلف المناطق الجغرافية ومواكبة التوجهات الناشئة، بهدف التقرّب من العملاء في المنطقة وتلبية احتياجاتهم الجديدة مع الحفاظ في ذات الوقت على مرونة وكفاءة عملياتها. وتمثل الاتفاقيات الجديدة الشراكة السادسة من نوعها لشركة «كانون الشرق الأوسط» في الإمارات، والثامنة في العراق، والثالثة في الأردن والخامسة في الكويت، إضافة إلى ما مجموعه 6 شراكات جديدة وقعتها الشركة منذ بداية عام 2020.

وحظيت الإمارات باهتمام خاص في عمليات «كانون الشرق الأوسط»، التي جددت رغبتها بالمشاركة في معرض إكسبو دبي بموعده الجديد عام 2021، وهو فعالية عالمية ستلعب دوراً حاسماً في رسم ملامح جديدة للعالم بعد أزمة «كوفيد 19». وفي هذا الإطار، كشفت «كانون» عن اختيارها كمزودٍ رسمي لجميع خدمات الطباعة والتصوير خلال إكسبو دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ فعالية إكسبو الدولية، بما يعكس جاهزية الشركة للمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل. وتتمحور أهداف هذه الشراكة حول الارتقاء بالتجارب التفاعلية للزوار، لضمان مساهمة «كانون» في مساعدة الزوار على تخطي كل الحدود المألوفة عبر تجارب التصوير، إضافة إلى التكيف مع التحديات التشغيلية في مرحلة ما بعد أزمة «كوفيد 19».

وقال أنوراغ أغراوال، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا: «نثق بقدرتنا على تلبية توقعات العملاء وتخطيها، من خلال شراكاتنا الإستراتيجية الجديدة إلى جانب خبرتنا في مواكبة التوجهات الناشئة، ولا سيما تجارب العمل من المنزل».

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