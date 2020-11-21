«سكي دبي» أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن فوز «سكي دبي» للعام الخامس على التوالي بجائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم»، ضمن «جوائز التزلج العالمية»المرموقة. ويأتي هذا التكريم بعد فوز «سكي دبي» مؤخراً بجائزة «أفضل علامة تجارية للخدمة المتميزة» (الضيافة والترفيه) ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال، التي تقدمها «اقتصادية دبي».

وتعد «جوائز التزلج العالمية» أرقى برنامج للجوائز في قطاع سياحة التزلج، وتغطي مجموعة واسعة من الفئات التي تتنافس عليها أفضل المنتجعات والفنادق وشركات قطاع التزلج، من مختلف أنحاء العالم. وتم ترشيح «سكي دبي» ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عالمياً، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا، وتم الإعلان عن فوزه بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات العاملين في قطاع التزلج وزبائنه.

في عام 2005، حققت «ماجد الفطيم» المستحيل من خلال توفيرها للثلج الطبيعي في الصحراء، وإطلاقها لأول منتجع تزلج داخلي في الشرق الأوسط، وحافظ «سكي دبي» منذ ذلك الحين على موقعه كأحد أبرز مواقع الجذب الأيقونية في المنطقة، واستقبل أكثر من 11 مليوناً من السياح ومحبي رياضات التزلج والزوار من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدار 15 عاماً، واصل «سكي دبي» تحسين تجربة زواره من خلال عدة إضافات تتضمن إنشاء حديقة ثلجية عائلية، مع مجموعة من الأنشطة المسلية والمساحة الخاصة ببطاريقه المحبوبة، والتي يسكنها البطريقان الشهيران «كينج» و«جنتو».

وساهم «سكي دبي» في تحقيق نمو ضخم للسياحة الرياضية في المنطقة، مع تعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في الإمارات، ويقوم سنوياً بتعريف ما يصل إلى 80.000 شخص على رياضة التزلج على الجليد أو ركوب ألواح التزلج على الثلج. كما عززت المنشأة المتطورة نفسها كموقع هام لاستضافة المنافسات الدولية، من خلال احتضانها لعدد من الفعاليات المرموقة، مثل مختلف دورات بطولة الإمارات للسكي والتزلج على الثلج، وكأس العالم للتزلج على الجليد، وبطولة كأس العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، لتجذب كلّاً من المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، وتساهم في ازدهار قطاع السياحة في الإمارات.

علامة شقيقة

وقال محمد العتري، المدير العام للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في «ماجد الفطيم»: «تعد جوائز التزلج العالمية دليلاً حاسماً على الامتياز، ونحن في سكي دبي فخورون بالحصول على الجائزة للعام الخامس على التوالي. تحتوي هذه الفئة على عدد من منتجعات التزلج المميزة الأخرى، بما فيها العلامة التجارية الشقيقة سكي مصر، ما يلهمنا لمواصلة تحسين معاييرنا باستمرار، وذلك كجزء من سعينا الدائم لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم. احتفلنا الاسبوع الماضي بالذكرى السنوية 15 لتأسيس سكي دبي، ومن أهم أسباب نجاحنا المستمر على مر هذه السنين هو التزامنا الدائم بالابتكار والإصرار على تجاوز حدود المستطاع».

وأضاف: «هذه الجائزة خير شهادة على شغف وتفاني فريق العمل، والذي يضمن دائماً استمتاع زوارنا الكرام بتجربة عالمية وخدمة استثنائية، فزوارنا هم أساس كل أعمالنا والدافع الأكبر لنتجاوز الحدود المعتادة باستمرار. ويسعدنا ويشرّفنا أن يتم تكريم امتيازنا من قبل أقراننا في قطاع التزلج ومن قبل زوّارنا، الذين صوّتوا لنا ومكنونا من الحصول على هذا اللقب المرموق. فوزنا بجائزة أفضل منتج تزلج داخلي في العالم سيشجعنا على تحقيق المزيد من الإنجازات، ونحن متشوقون من الآن لما ينتظر في الأعوام الخمسة عشر المقبلة».

تجربة عالمية

وقال سيون رابسون، مدير عام «جوائز التزلج العالمية:«رغم ما يواجهه قطاع السياحة العالمي من تحديات غير مسبوقة، أظهر سكي دبي مرونة غير مسبوقة مكّنته من مواصلة تزويد زواره بتجربة تزلج عالمية المستوى، بشكل مسؤول وآمن. يسعدني أن يتم تكريم هذه الجهود من قبل قطاع التزلج والجمهور، عبر التصويت للمنتجع كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم».

تحسين الجودة

انطلقت جوائز التزلج العالمية عام 2013، وتسعى لتحسين معايير الجودة في قطاع التزلج، كما إنها المبادرة العالمية الوحيدة المخصصة لتكريم ومكافأة الامتياز في سياحة التزلج والاحتفاء بها. ويتم التصويت من قبل محترفين عالميين في قطاع التزلج، من ضمنهم المسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى، ووكلاء السفر، ومشغّلو ووكلاء الرحلات، ووسائل الإعلام، إلى جانب زبائن سياحة التزلج.

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