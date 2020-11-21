«الخليج الطبية» تستضيف الطلبة ضمن برنامج «علماء المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

استضافت كلية الصيدلة في «جامعة الخليج الطبية» مجموعةً من طلبة المرحلة الثانوية في «مدارس جيمس»، ونظّمت لهم جولةً في أرجاء الكلية والمختبرات والمراكز البحثية التابعة لها، كما وفّرت لهم تجربةً بحثية في معمل اكتشاف وتطوير الدواء التابع للكلية. البروفيسور حسام حمدي، مدير «جامعة الخليج الطبية»، واكب هذه الزيارة التي تندرج ضمن دورةٍ تدريبية عملية من برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل» الذي أطلقته الجامعة قبل عامين، وقال: «استمراراً لما بدأنا به قبل سنتين، نظّمنا هذه التجربة البحثية لطلبة يدرسون في واحدةٍ من أبرز المدارس الثانوية في دولة الإمارات، ووفّرنا لهم فرصة أن يخوضوا عملياً ومسبقاً في تجربةٍ علمية حيّة تجسد كل المعلومات النظرية التي يتلقّونها، تكريساً لأهداف برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل» المتمثلة بغرس ثقافة البحث العلمي في نفوس طلبة المدارس في مرحلةٍ مبكرة من عمرهم، لدعم مسيرتهم العلمية وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبالمستقبل الواعد الذي ينتظرهم».

وأعاد البروفيسور حمدي التذكير بأنّ «جامعة الخليج الطبية» في عجمان كانت أطلقت قبل عامين «برنامج أبناء الإمارات علماء المستقبل» الذي يتيح للطلبة خوض تجربة بحثية يكتسبون خلالها المهارات اللازمة في عددٍ من المجالات الحيوية الطبّية، تجسدياً لالتزام الجامعة بتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى إعداد جيلٍ يحمل راية المستقبل، ويتمتّع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية، مؤكداً مواصلة «جامعة الخليج الطبية» نشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمناهجه في نفوس أجيال المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز