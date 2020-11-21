9 مليارات دولار مبيعات الأقنعة الطبية بحلول 2030

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف تقرير بعنوان «رؤى السوق المستقبلية» من «فيوتشر ماركت انسايت» أن سوق الأقنعة الطبية العالمية ستشهد انتعاشاً كبيراً بعد 2020 وستصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار بحلول نهاية 2030. وأفاد التقرير بأن المؤسسة الطبية تعتمد بشكل كبير على القناع الطبي أثناء العمليات الجراحية. ومن المتوقع أن يؤدي توفر إصدارات مختلفة من الأقنعة لتطبيقات مختلفة لدى مستخدمين نهائيين مختلفين مثل مراكز الجراحة الخارجية والمستشفيات ومرافق طب الأسنان وما إلى ذلك إلى تعزيز نمو سوق الأقنعة الطبية طوال فترة التنبؤ. كما يتوقع أن يؤدي النمو المطرد في عدد العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها على مستوى العالم إلى زيادة الطلب على أقنعة التخدير وأقنعة الحنجرة.

وأضاف التقرير: ما من شك أن جائحة فيروس كورونا المستجد سببت ضغوطًا هائلة على سوق الأقنعة الطبية، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب تدريجياً.

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