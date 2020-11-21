200 % نمو مبيعات «علي إكسبريس» بالدولة خلال «يوم العزاب»

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت منصة التسوق الإلكتروني «علي إكسبريس» التابعة لمجموعة «علي بابا» أنها حققت مستويات نمو تصل إلى 200% في مبيعات بعض المنتجات بالدولة خلال «عيد العزاب» الموافق 11 من الشهر الجاري.

ورداً على أسئلة «البيان الاقتصادي»، أشارت الشركة إلى ارتفاع مبيعات أجهزة المكانس الكهربائية وأجهزة تنظيف الأسنان الإلكترونية وآلات تحضير القهوة والأجهزة الخاصة بالشعر بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي، وأكدت أنها حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل النمو مقارنة بأرقام العام الماضي، لاسيما عبر فئات «الأجهزة المنزلية»، والتي سجلت ارتفاعاً استثنائياً بأكثر من 150% في قيمة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وأوضحت منصة «علي إكسبريس» أنها في ظل توجه المستهلكين في كافة أنحاء العالم لمنصات التجارة الإلكترونية لاسيما أثناء الوباء، فقد سجلت ارتفاعاً حاداً في قيمة المعاملات، وعملت عن كثب مع شبكة «سينياو» للخدمات اللوجستية الذكية، ذراع الخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «علي بابا» لتعزيز كفاءة عمليات شحن وتوصيل المشتريات عبر الحدود.

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